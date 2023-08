Kauza TRÁVNÍK. Slavia zvažuje nestandardní možnost. Co na to LFA?

Mezi šestnáctým a osmnáctým červnem se v Edenu konaly tři koncerty zpěváka Marka Ztraceného, tisíce lidí se pohupovaly v rytmu muziky na dřevěných deskách kryjících trávník. Pár dní po závěrečném vystoupení populárního umělce došlo k výměně zeleného koberce. Jenže ten ani po více než měsíci nezakořenil a musí se vyměnit.

„Horší už to být nemůže. Hráčům se boří nohy, je na něm špatná stabilita. Kluky to stojí spoustu sil, trávník je totiž hodně propískovaný. Více času strávíme zalepováním děr než samotnou hrou. Děsím se, co bude dál. Tráva je v havarijním stavu. Při zhoršení klimatických podmínek bude v podstatě neregulérní,“ rozčiloval se kouč Jindřich Trpišovský po nedělním zápase se Zlínem (2:1).

Na trávník byl opravdu žalostný pohled. Hlavně před zlínskou střídačkou hráčům podjížděly nohy, zůstávaly po nich půlmetrové „řízky“, díry v podloží. Drny pak pořadatelé v průběhu zápasu zašlapávali zpět. Co je nejhorší, hráčům na nestabilním terénu hrozí vážná zranění. Nečekané změny směru na zapískovaném hřišti mohou být fatální…

Dodavatelem současného trávníku je společnost Agro Profi – trávníkové koberce. Podle informací redakce je vedení Slavie přesvědčeno, že dodaný trávníkový materiál byl „vadný“, respektive nebyl instalován v požadované kvalitě. Ve vzduchu může být reklamace, v krajním případě soudní řízení.

Že stav hřiště není vůbec dobrý, ukázala již generálka s Drážďany (16. července), o týden později se katastrofální kondice trávníku potvrdila v ligové premiéře s Hradcem Králové. Od té doby na Slavii pracovali na zahlazování maléru. Dodavatel měl nejproblémovější místa nahradit novým porostem, který se paradoxně uchytil. I proto na Slavii došli k názoru, že položen byl „zmetek“.

Ani čtrnáct dní klidu hřišti nepomohlo, v neděli proti Zlínu to bylo ještě horší.

„Trávník ani po šesti týdnech od položení nezakořenil. Udělali jsme, co bylo v lidských silách, za pomoci expertů vlastních, dodavatele i externích. Bohužel nezbývá než přistoupit k výměně v nejbližším možném termínu,“ uvedl šéf Slavie Jaroslav Tvrdík na Twitteru. „O dalším postupu budeme informovat v následujících dnech,“ dodal.

Podle zdrojů deníku Sport na Slavii pracují s následující krizovou variantou. Po sehrání čtvrtečního zápasu třetího předkola Evropské ligy proti Dnipru by ihned došlo k pokládce nového trávníku, a to za předpokladu odložení domácího utkání pátého ligového kola s Baníkem (20. srpna). Slavia by si tak vytvořila minimálně čtrnáctidenní okno pro zakořenění. První zápas na novém pažitu by se v Edenu hrál zřejmě až ve čtvrtek 24. srpna, a to v rámci play off Evropské, či Konfereční ligy. To záleží na výsledku dvojzápasu s Dniprem.

Odložení utkání z důvodu špatného trávníku není standardním postupem. Musela by jej schválit Ligová fotbalová asociace (LFA), která bude muset pro případné pozitivní stanovisko najít oporu v řádech. Zřejmě by musel s odložením souhlasit i Baník. LFA už prý byla seznámena s plánem Slavie, stejně tak majitel ostravského klubu Václav Brabec.

Zástupci v evropských pohárech mají od ročníku 2023/24 možnost odložit si zápas, pokud postoupí do play off, čili závěrečného předkola. Bohužel pro Slavii, na tuto možnost se vztahuje jedině šesté ligové kolo.