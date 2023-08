Baník řeší Smrže z Hradce, zájemců je víc. Nepotřebný bek do Teplic?

Že to bude vzhledem k počtu nových hráčů výkonnostně drhnout, se čekalo. Že to nebudou kvůli složitému losu extra bodové hody, asi taktéž. Ale že bude Baník zažívat nejhorší vstup do sezony od návratu do ligy v roce 2017? Uf, to si asi ostravští fanoušci nepředstavovali… V sobotu proti Hradci Králové musejí Slezané bezpodmínečně zvítězit, jinak bude zle. Vzájemný duel dostává pikantní náboj i tím, že se na Bazalech podle informací iSport.cz řeší Vojtěch Smrž. O záložníka „votroků“ má nicméně zájem více ligových celků. Kdo by naopak FCB mohl opustit?