Šulc: plzeňský (zbrklý) oheň. Získává pozici, sledovala ho i Slavia

Pětkrát vystřelí, čtyřikrát netrefí branku. Trenéři lomí rukama. Jenže pak vyšvihne Pavel Šulc (22) parádní akci. V rychlosti přejde přes tři hráče a pomůže svým parťákům do gólové akce. Plzeňský odchovanec stále bojuje o místo v mateřském klubu. Výkony proti Baníku (3:1) a Gziře (4:0) ale jasně ukázal – jsem tady! „Věřím, že už je to hráč pro Plzeň,“ prohlásil pro deník Sport a iSport.cz trenér David Horejš, který občas zbrklého šikulu vedl v Českých Budějovicích a v Jablonci.

Šulc tři zápasy proseděl na lavičce, proti Hradci ani nebyl v nominaci a šel se rozehrát za béčko. „Potřeboval dotrénovat,“ vysvětloval plzeňský kouč Miroslav Koubek. Blonďatého záložníka instaloval do základu až proti Baníku a Gziře. Trefil bingo. „Je silný na míči, možná nějaké situace občas přehraje, ale přinesl nám veliké osvěžení,“ chválil Koubek po utkání.

Šulce bylo plné hřiště. Proti Gziře stihl gól, dvě asistence a tři střely na bránu. Od redaktora Sportu obdržel vysokou známku osm a byl zvolen hráčem utkání. Vepředu skvěle doplňoval dvojici těžkých vah Chorý, Durosinmi. Šlo o jeho zápas, duel proti slabšímu soupeři mu nesmírně sedl. Když čtvrt hodiny před koncem pouštěl na plac Traorého, zaplněná Doosan Arena burácela.

„Jsem pochopitelně rád za tuhle šanci, povedly se mi oba zápasy. Co se týká čísel, určitě šlo o nejpovedenější zápas za Plzeň,“ hlásil skromně po duelu, v němž výrazně přispěl k plzeňské výhře 4:0. „Proti Gziře byl jeho výkon opravdu dobrý,“ přitakal David Horejš, jenž na Šulcův vývoj dohlížel jako trenér v Budějovicích i v Jablonci.

Plzeňský talent si cestu do áčka musí tvrdě klestit, aktuálně jde o jeho druhý pokus prorazit v mateřském klubu. Na posledním hostování v Jablonci prožil bodově nejúspěšnější sezonu (ligová bilance 5+5). „Pavlovi to hodně prospělo, co mu bylo vyčítáno, na tom zapracoval. Hlavně měl lepší čísla, z pozice wingbeka byl velice produktivní. Nabral zkušenosti, se kterými se dokáže popasovat i s vyšší konkurencí v Plzni,“ upozornil Horejš. „Dobře se známe. Důvěru ode mě vnímal a pak jeho výkony byly dobré, nabral zkušenosti.“

Při letním návratu se o něm mluvilo jako o výrazné posile, která může hru Viktorie významně zvednout. Na svou šanci si opět musel počkat, nejprve bylo nutné dohnat manko, se kterým se vrátil z mistrovství Evropy jednadvacítek. „Vlastně neměl letní přípravu, potřeboval by ještě o týden déle,“ poznamenal Koubek. „Domluvili jsme se, že bude nejlepší dotrénovat. Splnil jsem, co po mně trenér chtěl a teď jsem rád, že mi dal šanci,“ přitakal hráč.

Ve vysoké konkurenci zkušených ofenzivních borců to nemá jednoduché. V Plzni dlouho trvalo, než mu „prominuli“ jeho selhání ze zápasu na Spartě. Před rokem v únoru zazdil na konci dvě jasné tutovky, Viktoria přišla o vedení a domů vezla remízu 2:2. Šulc pak vypadl z rotace trenéra Michala Bílka a loni v létě zamířil hostovat do Jablonce.

„Neustále na sobě musí makat, nároky v Plzni jsou na jeho hru ještě větší. Není to jen o ofenzivě, ale musí dobře pracovat i směrem dozadu. V Jablonci se v tomhle hodně zlepšil, věřím, že do Plzně se vrátil jako komplexnější hráč,“ dodal Horejš. „Začal si víc věřit, má sebevědomí, proti Baníku také působil velice dobře. Když se mu nějaké věci nepovedly, jeho reakce na hřišti byla správná. V tom udělal velký pokrok, půjde nahoru a Plzni pomůže,“ přidal další postřeh.

Šulcovy klady jsou jasné. Přímočarost, rychlost, práce s balonem kolmo nahoru. Svým pojetím přinesl do plzeňské hry kýžený oheň, jakým zvedá celou ofenzivu. Pokud omezí svou častou zbrklost, stane se opravdu platným, hotovým hráčem. Ve chvíli, kdy v Plzni uvažovali o jeho možném prodeji, sondovala situaci kolem něj dokonce i Slavia.

„Pozice, co hraje v Plzni, mu hodně svědčí. Je to rychlostní hráč, velice dobře běžecky a pohybově vybavený, umí s balonem. Budou se od něj čekat čísla, což proti Gziře potvrdil. Věřím, že v tom bude pokračovat,“ uzavřel Horejš.