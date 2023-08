Koubek chválil: Šulc je veliké osvěžení. Chorý to má zakleté, ale maká

Třetí vítězný zápas, čtyři branky v síti soupeře a vidina postupu do play off o hlavní fázi Konferenční ligy. Duel s Gzirou vyšel přesně podle představ plzeňského kouče Miroslava Koubka. Po čtvrtečním utkání mimo jiné ocenil Pavla Šulce (1+2) i práci Tomáše Chorého, který sice branku nedal, ale vepředu udělal pro ostatní spousty práce.

Ulevilo se vám po jasné výhře?

„Já jsem ulevený pořád, to říkám v Plzni od začátku (úsměv). Je to o mužstvu, aby mělo radost ze své práce. Když se takhle daří, vyhraje zdravé sebevědomí a snad i pocit, že jdeme cestou, která je možná správná.“

Najeli jste na vítěznou vlnu, jak jste si přál před zápasem?

„Povedlo se nám, aby hráči získali sebevědomí, dostali se do pohody. Když budu neskromný, gólů jsme mohli dát ještě víc, šancí jsme měli na ještě jednou tolik branek. Ale vážím si toho, že jsme dali čtyři góly a měli další šance, značí to, že jsme soupeře přehrávali, byli dostatečně účinní v tvorbě šancí. Pak je to o realizaci.“

O čem bude odveta?

„To je dobrá otázka. O postupu, protože ve sportu není až do konce nikdy nic definitivní. Do odvety musíme jít zase s pokorou, soupeř se na nás bude chtít vytáhnout. Věříme, že to bude dobré. Je potřeba zohledňovat i český a klubový koeficient.“

Krystalizuje vám základní sestava?

„O tom, že se sestava krystalizuje, bych úplně nemluvil. Od zápasu s Baníkem jsme hráli po čtyřech dnech, nebyl důvod něco měnit, kluci hráli dobře. Zpátky jsme dali akorát kapitána Lukáše Hejdu, který patří na hřiště. Jeho zkušenost, standardky, kde je silný v obranných i útočných. Paluskovi budeme dávat minutáž, ale nikdo si nemůže myslet, že bude Lukáš sedět a osmnáctiletý mladík hrát pravidelně, tak daleko to ještě není. Ale budeme dbát na to, aby dostával šance, jak jen to půjde.“

Líbil se vám Pavel Šulc, který měl v utkání 1+2?

„Pavel je fotbalový typ, dává nám technickou nadstavbu. Není to žádný kanonýr, ale na místě osmičky své úkoly plnil. S Buchou to zvládali dobře. Je silný na míči, možná nějaké situace občas přehraje, ale přinesl nám veliké osvěžení.“

Jste spokojený s tím, jak dotrénoval kondiční manko?

„Jak už jsem říkal, u něj by to ještě chtělo týden, ale nebyl čas, jeli jsme do Kosova. Zvedli jsme to, teď je to u něj na sedmdesát, sedmdesát pět minut. Říkám mu, aby do toho chodil na plné pecky a za chvilku se to srovná. Navíc tady máme i další hráče.“

Funguje ofenziva s Chorým a Durosinmim?

„Techničtí hráči Bucha se Šulcem vytváří servis a podporují naše hroťáky, jejich povinností je nabízet se do finální fáze. S dvojicí Chorý, Durosinmi to nevypadalo špatně.“

Proč se nemůže prosadit z velkých šancí Tomáš Chorý?

„Všechno mu to létá až nepochopitelně kousíčky vedle. Má smůlu má, možná si to moc bere, asi se potřebuje ještě víc uvolnit. Hlava musí tohle vyřešit sama. Říkáme mu v pořádku, nic se neděje, když dávají branky jiní. Ale potřebovali bychom, aby se i Tomáš rozstřílel, má takový hluchý rok. Ale časem to protrhne, je opravdu blízko. Má to trošku zakleté, ale vážím si jeho výkonu. Stejně jako s Baníkem makal, dřel, presoval, udělal strašně práce pro jiné. Na Tomáše se nezlobím, jeho výkon chválím.“

Jak je na tom zraněný Erik Jirka?

„Mluvil jsem s ním před chvílí, už byl na rentgenu. V oblasti kyčle a kloubu naštěstí nemá nic zlomeného nebo prasklého. Ale je tam silná zhmožděnina, určitě potřebuje pár dní klidu.“