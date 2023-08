Smrž mimo tým Hradce, odmítnul hrát pod Weberem. Zájemců v lize je víc

Konec otazníků. Páteční informaci webu iSport.cz o zájmu Baníku o Vojtěcha Smrže z Hradce Králové po vzájemném zápase potvrdil sám ostravský trenér Pavel Hapal. „Ano, je to pravda,“ přikývl upřímně. Šestadvacetiletého univerzála mu doporučil i Filip Kubala. Co stojí za odstavením Smrže v Hradci a které týmy z ligy se o něj ještě zajímají?

Opět nebyl v zápasové nominaci, a buďte si jisti, že v Hradci Králové ani nebude. Vojtěch Smrž je totiž postavený mimo tým. Podle redakčních informací se tak stalo poté, co obránce či záložník prohlásil, že pod koučem Jozefem Weberem odmítá hrát.

Prvopočátek animozity měl vzniknout už před lety během společného působení v Karviné, nicméně ještě v polovině července nastoupil v generálce proti Spartě B (5:1) v základní sestavě.

Od té doby má Smrž utrum. Za „votroky“, ke kterým přitom přestoupil ze Slezska teprve před rokem, si další starty s nejvyšší pravděpodobností nepřipíše. Web iSport.cz se chtěl Webera na celou situaci zeptat po sobotním utkání, ale tisková konference s trenérem začala i přes domluvu novinářů s mluvčím východočeského klubu zrovna ve chvíli, kdy žurnalisté dělali rozhovory v mixzóně...

Promluvil tak alespoň kolega Pavel Hapal. „Zájem máme,“ sympaticky nezapíral. „Smrž je velice kvalitní hráč. Za poslední rok nebo dva udělal velký posun. Myslím, že zhubnul, vypadá dobře i běžecky. Mluvil jsem o něm i s Filipem Kubalou, v minulé sezoně byl nejlepším hráčem Hradce.“

Smrže během léta chtěli i v Bohemians, představa předkola Konferenční ligy byla lákavá i pro defenzivního univerzála. Ale k transferu nedošlo. Nyní jej kromě Ostravy monitoruje i Jablonec, jenž by po výprasku se Spartou potřeboval zpevnit a zvýšit důraz, či znovu Mladá Boleslav.

V Baníku by Smrž mohl zastávat roli pravého stopera v systému 3–4–2–1, ke kterému se Hapal vrátil a kde zatím navzdory kapitánské pásce nepřesvědčuje letní posila Filip Blažek. Musel by však někdo odejít, zřejmě Michal Frydrych, neboť přetlak je obrovský. Karel Pojezný by mohl vyprávět.

To samé platí o středu pole, což je Smržův původní post. Konkurence je značná i tam, vždyť třeba Filip Kaloč celé utkání opět proseděl jen na lavičce a až coby žolíci šli do hry Matěj Šín s Tomášem Rigem. A to ještě připočtěme Roberta Miškoviče, jehož nebude snadné se zbavit, či šikovné záložníky v třetiligovém béčku z řad odchovanců.

Dalším diskutovaným fotbalistou v posledních dnech byl Eldar Šehič. Bosňan se na tribuně fotil s fanoušky, a když před šatnou zjistil, že hráči dostali po důležité výhře dva dny volna, usmíval se od ucha k uchu. Kdo ví, jestli se po odpočinku nebude hlásit spíš v Teplicích než na Bazalech.

„Má malý zdravotní problém, proto nebyl v nominaci,“ vysvětlil Hapal. „A jestli je na odchodu? Všechno se zatím řeší, ale nemyslím si. Více k tomu zatím nemám co říct,“ dodal.

Za průměrného Patricka Kpoza tak místo Šehiče poslal kouč v 86. minutě na pozici levého obránce poprvé v sezoně Mateje Madleňáka, akvizici z Ružomberoku. Uzdravený Jiří Fleišman zase nenastoupil, ani se v průběhu duelu nerozcvičoval. Na střídačce však mančaft pořádně hecoval.

„Máme vícero krajních hráčů. Slovenská liga je trošku odlišná, Matej dostal prostor, aby to viděl. Ale nebáli jsme se toho, běžecky to zvládá, stejně tak uhrává souboje. Navíc Adam Gabriel už byl docela unavený, takže Madleňák podporoval ofenzivu víc než Kpozo,“ porovnal a pochválil Hapal.