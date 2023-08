Provod: Tijaniho bych bránit nechtěl, je fakt obrovský. Motivace od kouče

Vždycky platil za ofenzivního hráče, teď si ale Lukáš Provod zvyká na novou roli. Ve čtvrtek proti Dnipru i v neděli v Mladé Boleslavi totiž nastoupil na pozici krajního obránce. A v obou případech obstál na výbornou. Po jeho centru se ostatně zrodil triumf Slavie 1:0 , díky kterému si sešívaní podrželi perfektní vstup do ligového ročníku. „Kdybychom ale proměnili alespoň padesát procent šancí, bylo by to klidnější,“ věděl šestadvacetiletý univerzál.

Máte za sebou v dosavadním ligovém ročníku nejtěžší prověrku?

„Spíš než nejtěžší to myslím bylo o rozpoložení, ve kterém jsme do utkání šli. Ve čtvrtek jsme hráli, bylo to složité. Jinak jsme ale zápas kontrolovali, odzadu to bylo dobře, nevybavuju si, že by Boleslav měla nějakou šanci. Vepředu jsme měli dát gólů víc, šancí bylo dost, i když naše převaha asi nebyla tak viditelná jako v předchozích zápasech. Kdybychom proměnili alespoň padesát procent šancí, vyhráli bychom dva tři nula a bylo by to klidnější. Takhle to v závěru bylo trochu nervózní, létaly tam dlouhé balony… Ale určitě jsme neodehráli špatný zápas.“

Na jediném gólu měl obří zásluhu střídající Muhamed Tijani, který uplatnil svou obří postavu. Přiznejte, chtěl byste ho bránit?

(Pousměje se) „Určitě nechtěl. V tréninku se mi ale občas stane, že ho hlídat musím. Bohužel jsem slyšel, že to byl vlastní gól... Je to škoda, tu branku bych mu přál. Ale hlídat bych ho určitě nechtěl, je to horda svalů, po standardkách často zakončuje. Anebo to vyhazuje ven při těch obranných. V televizi to tak možná nevypadá, ale je fakt obrovský.“

Musí vás těšit, že jste soupeře za celý duel nepustili do vyložené šance.

„Hodně si toho ceníme. Věděli jsme o kvalitách Boleslavi, měli jsme hodně videa. V úvodu sezony hrají kvalitně, mají to dobře poskládané. Yusuf je silný ve vzduchu, Vasil Kušej umí být nebezpečný. Musím pochválit všechny kluky v obraně, takže i sebe, že jsme to zvládli dobře.“ (usměje se)

Jak se cítíte na nezvyklém postu obránce? Vypadá to, jako by to pro vás byla úplná samozřejmost. I po předchozím duelu vás trenér Trpišovský hodně chválil.

„Samozřejmost to není. Ale ve Slavii je taková konkurence, že kam mě trenér postaví, tam jsem rád, že mohu hrát. Vzadu se cítím dobře, když hrajeme na tři stopery a já jsem na halfbekovi, jsem blíž k bráně, a je to ještě lepší. Trenérovi děkuju za hodnocení. Myslím, že mě chtěl namotivovat, protože věděl, že budu na beku i v dalším zápase. (směje se)

Na produktivitě ale budete muset zapracovat, že? Je to možná jediná kaňka v povedeném vstupu do sezony.

„Je to tak. Opakuje se nám, že si vytváříme hodně šancí, které neproměňujeme. Jsme v herní pohodě, ale pořád si to trochu sedá. Mění se rozestavení, někteří kluci jsou noví. Šlape nám to, rozumíme si v kabině, snad to tak bude pokračovat i dál.“

Co říkáte na dosavadní návštěvy napříč ligou? V Boleslavi bylo vyprodáno...

„Je to skvělé. Chtěl bych vyzdvihnout hlavně lidi od nás, kteří se o to starají. Četl jsem, že už i zápas s Baníkem je vyprodaný, to je i důvod, proč máme takovou herní pohodu. Do toho servis, který naši fanošuci mají, že do Boleslavi vezeme vlastní pivo, to mi přijde neuvěřitelný a skvělý. Fotbal je díky tomu ještě jinde. Staví se nové stadiony, snad ten trend bude pokračovat.“