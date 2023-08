Plzeň na Dynamu: Král Šulc pozvedl Buchu, hlupáci i Podroužek za nula

Rozklad Dynama

Čtyři kola jsou pryč, Dynamo nezískalo ani bod při velmi špatném skóre 5:17. Paradoxně nejméně v novém ročníku České Budějovice inkasovaly od Slavie – tři kousky. Nebýt ale horší produktivity sešívaných, mohlo být hůře. Stejně tak proti Plzni. Sice Viktoria skórovala pětkrát, ale gólů mohlo být více. Vzpomeňme jen na tutovku Buchy v úvodu utkání a náznaky Durosinmiho.

Parta trenérů Nikla a Zápotočného dělá individuální chyby, které jsou však podpořeny systémovým selháním. „Tohle už není sranda. Jestli se někdo z kluků bojí, tak je to smutné a můžeme to hrát s dorostenci,“ pronesl po zápase skleslý střelec jedné z branek Jakub Hora. „Jsme za hlupáky ligy,“ shrnul trenér Zápotočný. Právě Hora má za úkol držet prapor středové linie Dynama v sezoně, směrem dopředu to ujde, ale dozadu na vše sám nestačí. Kolem něj jsou spíše hráči, které to táhne do útoku, ať už je to Hellebrand, Suchan, Čermák, Osmančík či v poslední době zkoušený Vojtěch Hora v záložní řadě. Jihočecům chybí typická šestka, která by dokázala propojit obranu s útokem. Je to tedy jen jeden z mnoha problémů, ale jeden z těch nejviditelnějších.