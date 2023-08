V KURZU: Kocovina Sparty po Kodani? Hradecká tvrz zůstane nedobyta

FORTUNA:LIGA peláší kupředu a s ním i pořad V kurzu. Tentokráte optikou kurzového sázení budou rozebírat duely nadcházejícího fotbalového víkendu moderátor Jakub Plaskura a fotbalový redaktor Daniel Konečný. „Teplice jsou nechutný soupeř a Sparta to na Stínadlech bude mít těžké,“ tvrdí Konečný.

Karviná vs. Jablonec: Zvednou se domácí po debaklu se Spartou? Slezané počítají tři prohry v řadě.

Liberec vs. Pardubice: Slovan přivezl jen bod ze Zlína, Pardubice slavily výhru s Karvinou. Bude to ofenzivně laděný zápas, jak to Kováčova parta umí?

Slovácko vs. Mladá Boleslav: Bolka padla se ctí se Slavií, na Slovácku to ale nebude mít snadné. Jak si poradí zkušená slovácká obrana s Jawem a spol.?

Teplice vs. Sparta: Kocovina Pražanů po výpadku s Kodaní? Domácí budou chtít využít horšího rozpoložení favorita.

České Budějovice vs. Bohemians: Jihočeši šlapou vodu. Dokážou ulovit klokana a získat první body? Pokud chce Bohemka znovu do pohárů, tohle by měly být povinné tři body.

Hradec Králové vs. Zlín: Votroci se vracejí na svůj svatostánek. Teď přijede Zlín posílen prvním bodem v sezoně.

Plzeň vs. Olomouc: Viktoria se rozstřílela, ale Sigma hraje svůj strop a po třech výhrách se vyhoupla na třetí místo tabulky.

Slavia vs. Baník: Záblesk hostů přišel výhrou nad Hradcem, Slavia však doma válí. Zdemoluje Ostravany?