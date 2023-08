Považance konec šokoval: Když volal Pelta, už jsem tušil. Hádka? Nesmysl

Jak se to všechno semlelo v Jablonci, že končíte?

„Po zápase se Spartou byl trenér Látal naštvaný na celý tým kvůli výkonu. Na tiskovce, kterou jsem neviděl, prý řekl, že potřebuje udělat nějaký řez. Nic jsem neřešil, v neděli jsem se s koučem normálně bavil a v pondělí mi volal pan Pelta, že bychom se měli potkat. Už jsem trochu tušil, že je něco špatně. Řekl mi, že se mnou trenér už nepočítá a můžu si hledat nové angažmá.“

Spekuluje se o tom, že došlo na nějakou hádku mezi vámi a Radoslavem Látalem. Jak to tedy bylo?

„Ne, to je nesmysl. Taky jsem to četl, ale některá média prostě píšou věci, které nemají ničím podložené. S panem Látalem jsme neměli ani výměnu názorů, natož nějakou velkou hádku. Až do toho pondělí vlastně nic nenasvědčovalo tomu, že to takhle dopadne.“

Co se vám teď honí hlavou? V Jablonci jste byl dlouho, mnohdy jste měl i kapitánskou pásku.

„Je to pro mě šok. Chtěl jsem se s Jabloncem rozloučit určitě jinak. Načal jsem v klubu sedmou sezonu a vybudoval jsem si k němu vztah. Už před sezonou jsem měl myšlenky na přesun, že bych dal kariéře nový impulz, ale ještě mě přesvědčili všichni v čele s panem Peltou. A vidíte to, o nějaký měsíc, dva se stane toto. Mrzí mě to, protože jsem mohl někde začít kompletní přípravu a mít klid.“

Považujete se za takového obětního beránka toho nepovedeného startu do sezony?

„Nechtěl bych to takhle nazvat. Férově musím říct, že nejde jen o start této sezony, ale o poslední dva roky, kdy jsem hrával asi nejvíc a špatné výsledky šly hodně i za mnou. Kolikrát to bylo tak, že když se dařilo mně, dařilo se i Jablonci a naopak. První čtyři kola se teď prostě nepovedla a nějaký impulz asi přijít musel, ale mrzí mě, že jsem to takhle, řekněme, odnesl. Po sezoně jsem chtěl v Jablonci určitě končit, ale ne za takových okolností. Takový je fotbal a život.“

Kde hledat příčiny špatného startu do sezony? Spousta nových hráčů, nový trenér. Čekal se spíše útok na tu top šestku hned od začátku ročníku.

„Asi jste to částečně pojmenoval. Kádr se hodně proměnil, nový kouč, takže chvíli trvá, než všechno začne fungovat, chce to čas. Mě mrzí, že já jsem toho času moc nedostal. Příprava se nám přitom povedla, ale přišly mistrovské zápasy a už se nedařilo. Musí si to v týmu všechno sednout. Zatím si myslím, že trenér netrefil správnou sestavu a stále hledá.“

Před Jabloncem jste působil i v Dukle, v ČR jste dlouho. Přemýšlíte o návratu na Slovensko?

„Určitě je to ve hře, protože mám těhotnou manželku, za dva měsíce by měla rodit, takže chci, aby hlavně ona byla v pohodě. Chci jí být teď co nejvíc na blízku. Řekl bych, že je to teď možná tak 70:30, že se vrátím na Slovensko. Samozřejmě všechno řešíme s manažery, tak uvidíme. Už mám nějaké nabídky i v Česku, ale teď už se něco hledá těžko, protože týmy už bývají komplet.“