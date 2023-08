Trmal: Slovácku už se nehodil, teď mu pomohl. I tak se vyplácí, něco se naučil

Kdo nefandil ani jedné straně, musel ho po kiksu litovat. Matouš Trmal přitom do té doby bývalé spoluhráče deptal. „Po zápase jsem se mu omluvil,“ přiznal filuta Jan Kalabiška, jenž v 5. kole vstřelil možná nejpozoruhodnější gól sezony. Po útočné akci se schoval v bráně u tyčky, pak vysprintoval a nachytal nepozorného brankáře. Po kličce pálil do odkryté branky. Jinak ho ale chválil. „Podržel je, chytal fakt výborně,“ uznal žolík Slovácka.

Rodák z Tasovic u Hodonína se stal v létě nejdražší posilou Mladé Boleslavi. A svou cenu splácí. Bez ohledu na tuhle hrubku. Možná mohl udělat víc i při první Vechetově trefě, kdy byla v souboji v malém vápně po dohrané standardce rychlejší útočníkova noha. Nicméně celkově je Trmal pro „Bolku“ terno, konečně má spolehlivého brankáře.

Sobotní chyba? Poučí se z ní. Už se asi pokaždé do konce kariéry před rozehrávkou ze země ohlédne dozadu, jestli se za ním neschovává nějaký „Kalabiška“. „I když třeba v zahraničí nechytal, dalo mu to hrozně moc. Už jen to, že trénoval ve velkém mančaftu,“ připomněl slovácký kouč Martin Svědík gólmanův transfer do portugalské Vitórie Guimaraes.

Následně jeho bývalý svěřenec hostoval v Maritimu. V sobotu přijel na Moravu jiný gólman, než ten, který odsud před třemi lety odcházel. Lepší, vyspělejší, zkušenější. „Předpoklady měl vždycky,“ vystihl kouč. „Myslím, že udělal přestupem do české ligy dobrý krok. Potřeboval jít někam, kde bude jednička, osobnost,“ dodal.

Právě ze Slovácka, kde nastoupil do 55 duelů, se Trmal vykopl do zahraničí. V Uherském Hradišti začal chytat ligu, ale když se letos vracel z Portugalska, koupila ho Mladá Boleslav. Jeho bývalý klub měl plno, měl dohodu o comebacku Milana Heči ze Sparty a navíc byl pro něj čtyřiadvacetiletý gólman drahý.

Takže o víkendu dorazil jako soupeř. „Chytá fantasticky,“ chválil jeho trenér Marek Kulič. Ve vzájemném souboji zaujal i druhou stranu. „Zákroky na čáře má furt stejný, ale tentokrát posbíral hodně centrů. U nás na ně chodil taky, ale ne tolik a tak sebevědomě. Asi se v zahraničí naučil něco dobrého,“ pousmál se Kalabiška, na jehož kousek Trmal dlouho nezapomene.

Hosty stála brankářova chyba výhru, navíc se jim pro další kola rozpadla sestava. Útočník Vasil Kušej přestupuje do nizozemského FC Utrecht, další forvard Matěj Pulkrab byl před půlí za došlápnutí na Vlasije Sinjavského vyloučen a těsně před koncem ho následoval Benson Sakala. Ten nesmyslně sestřelil Vlastimila Daníčka. U obou se dají čekat delší než jednozápasové stopky.

Dobrá zpráva? Rozstřílel se záložník Daniel Mareček, jenž se chytl proti svému bývalému týmu. Obstaral obě trefy. „Zažil jsem tu hezký rok a půl, ke Slovácku mám respekt,“ prohlásil Mareček po remíze. „Povedlo se to hezky. Byly to moje první góly v sezoně a navíc čekáme miminko,“ informoval. Takže doručí do kabiny svačinku? „Asi to vezme na sebe Trmy,“ reagoval s úsměvem.