Kušej míří do Utrechtu! Je mimo tým Boleslavi, čeká na dohodu mezi kluby

Po vydařeném EURO do 21 let se spekulovalo o zájmu Sparty a Slavie. Mladoboleslavský Vasil Kušej nakonec míří do zahraničí. Podle informací deníku Sport a iSport.cz je rychlonohý útočný univerzál dohodnutý s nizozemským Utrechtem. Aktuálně je mimo tým, který odpoledne nastoupí na Slovácku a čeká na doladění detailů mezi kluby.

Strmý vzestup kariéry pokračuje. Ještě loni na podzim hrál Vasil Kušej druhou ligu za Prostějov, kde zaujal nejeden ligový klub. Po přesunu do Mladé Boleslavi prožil vydařené jaro a nebýt zbrklosti v koncovce nasázel by více než čtyři góly v 16 zápasech.

Na startu nové sezony přidal další čtyři starty a jednu branku ve FORTUNA:LIZE. Zdá se, že v brzké době ale další utkání ani góly v Česku nezapíše. S týmem už neměl odcestovat ani k dnešnímu zápasu na Slovácko (15:00). Nizozemský Utrecht totiž i kvůli zraněním potřebuje rychle posílit útok a ukázal právě na Kušeje. Přestup je na spadnutí, hráč čeká na finální dohodu obou klubů.

Podobně jako při nedávném přestupu Davida Juráska ze Slavie do Benfiky se na solidní příspěvek do klubové kasy kromě Boleslavi může těšit i Prostějov, který při transferu Kušeje do města automobilů zanesl do smlouvy i procenta z příštího prodeje.

Třiadvacetiletý ofenzivní univerzál velký potenciál potvrdil i na EURO do 21 let, kde sice ve třech zápasech neskóroval, ale rozhodně na sebe upozornil. Především pak asistencí Václavu Sejkovi po parádním úniku proti Německu (2:1).

Po Dominiku Janoškovi je druhým hráčem, jenž v letním přestupním okně míří do Nizozemska. Bývalý záložník Pardubic však přestoupil do Bredy z druhé nejvyšší soutěže. Angažmá zde začal velmi slušně, když ve dvou zápasech vstřelil tři ze čtyř gólů nového týmu a přispěl tak ke čtyřem bodům na úvod Eerste Divisie.