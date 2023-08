Bořil slýchal různé věci, že je starý a pomalý: Ukázal jsem, že na to mám

Bylo to velké překvapení. Jindřich Trpišovský poprvé od derby se Spartou v říjnu 2021 vsadil od úvodního hvizdu na Jana Bořila (32). A kapitán „sešívaných“ důvěru splatil ve velkém stylu. Svým elánem a takřka bezchybným výkonem strhl Slavii k vítězství 1:0 nad Baníkem. Rozhodující branku přitom sám rozjel. „Slýchával jsem na svou adresu různé věci. Že jsem starý, pomalý, že na to už nemám. Ukázal jsem, že na to mám,“ měl radost obránce.