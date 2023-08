Trpišovský: Tijani si věřil na jednoho stopera. Trávník přežil brzdu Holeše

Jak hodnotíte utkání s Baníkem?

„Bylo náročné. Musím pochválit tým. Odehráli jsme čtvrté těžké utkání během deseti dní. Navíc v úmorných vedrech. Baník byl dobře organizovaný, silný v soubojích. Mělo to kulisu evropského zápasu. Oba divácké tábory vytvořily výbornou atmosféru. Náš výkon byl trochu nahoru dolů. Bylo vidět, že jsme udělali hodně změn, takže jsme byli nepřesní v zakládání útoků. Postupem času jsme si vytvořili převahu, ale v první půli jsme naše gólové šance neproměnili. Nepovedlo se to ani Tijanimu, ani Chytilovi. Na druhou stranu jsme dobře bránili. Dobře jsme vstoupili do druhého poločasu situací, kterou jsme chtěli vyhledávat. Bořil dostal přes Chytila míč do vápna a byl z toho gól. Míč pak byl pořád ve vzduchu a my jsme bohužel nepřidali uklidňující branku. Soupeři jsme kromě jedné nebezpečné šance nic nedovolili a získali jsme důležité tři body.

Co říkáte na výkon Jana Bořila?

„Odvedl výborný výkon. Hrál jako před zraněním. Tým za ním šel jako za vůdcem. Organizoval hru, přinesl výbornou mentalitu. Byla varianta, že by nastoupil i v Boleslavi, ale hráli jsme tam na čtyři obránce, takže to padlo. Už v Košicích jsem mu ale říkal, že dnes nastoupí. Potřebovali jsme lídra, který tým zmobilizuje, protože jsme čekali velice soubojové utkání. Navíc je Baník silný při standardkách, do nichž jsme ho naštěstí nepouštěli. Tomáš Holeše jsme šetřili na čtvrtek a Jan Bořil byl za něj jasnou volbou.“

Jak jste s ním prožíval jeho pauzu?

„Byla to dlouhá doba. Je jeho zásluhou, že se dokázal vrátit. Když mi kdysi popisoval, co ho čeká, aby se vrátil na hřiště, tak jsem si chvílemi nedokázal představit, že se dostane tak rychle zpět na výkonnost, jakou měl před zraněním. Na druhou stranu, jestli to měl někdo zvládnout, tak on. Spousta lidí, co prožije stejný úraz, nemůže následně sportovat ani amatérsky. Ani už nevím, o kolik mu tu nohu srovnali. Děláme si z něj kvůli tomu srandu, že to měli udělat už dávno (směje se). Když jsem se na něj dnes díval, tak to bylo jako střih v čase. Jako kdyby se nic nestalo. Ve všech ohledech na mě působil jako před zraněním. Od ledna nevynechal jediný trénink a je to pro mě stoprocentně zdravý hráč. V létě jsme spolu uzavřeli dohodu ohledně jeho vytíženosti, ale jestli bude hrát i nadále jako dneska, tak jeho vytížení bude větší, než jsme si dovedli představit.“

Rozhodl bývalý hráč Baníku Tijani. Nasadil jste ho i proto, že zná soupeře?

„Bylo tam více věcí dohromady. Hodně jsem s ním o tom mluvil a velmi si věřil na jednoho stopera soupeře. Potřebovali jsme sílu a výšku při standardkách, takže těch střípků bylo více.“

Bál jste se, že gól zruší VAR?

„Vždy tam obava je. Nikdy nevíte, jak se to posoudí. Jediné, co bych k tomu měl, tak by ty pauzy na přezkoumání měly být co nejkratší (v zápase s Baníkem se nehrálo přes tři minuty pozn. red.).“

Vnímal jste chorea fanoušků?

„Fanoušci si to nacvičovali už v sobotu, takže jsme to viděli už v předpremiéře. Mám hroznou radost z toho, jaké jsou návštěvy. I z toho všeho, co se s našimi zápasy pojí. Fanzóna, různé akce pro fanoušky. Není to jen o tom zápase, který je vrcholem dne. Zároveň mě moc těší velký počet dětí v ochozech.“

Jste nyní jediným stoprocentním týmem v lize. Je to úleva, že máte na čele ligy dvoubodový náskok?

„Koukáme jen na sebe. Mám dobrý pocit z toho, že z pěti zápasů máme patnáct bodů. Já na tabulku skoro nekoukám. Když se na ni podívám, tak mě jako první zajímá, kde je Liberec, nebo jiná situace v tabulce, ale ne kvůli nám. Je velký posun, že neděláme tolik chyb v defenzivě a nepouštíme soupeře do šancí.“

Igoh Ogbu prožil těžký týden, když mu po zápase v Mladé Boleslavi zesnul táta. Jak hodnotíte jeho výkon?

„Je to velmi složitá situace. Jsem za něj rád, že ten těžký týden korunoval takovým výkonem. Pomohl nám.“

Co už víte o ukrajinském soupeři v boji o Evropskou ligu?

„Zatím z toho, co jsem viděl, si myslím, že je to podobný soupeř jako Dnipro. Jak stylem fotbalu, tak výkonností.“

Nic ještě nepadlo o trávníku. Má nyní takovou kvalitu, jakou si představujete?

„Je to jako s rozhodčím. Když se o něm nebavíte, tak pískal dobře (směje se). Na to, že je položený sedm dní, tak je neskutečný. Testovací kolečko měl Tomáš Holeš. Proběhl se po něm a prudce brzdil. Trávník se ani nehnul. Když vydrží brzdu Tomáše Holeše, tak už vydrží všechno. Dovedu si představit, že za dva týdny bude ještě lepší, protože jsou vidět pásy, kde se pokládal. Byl pro dnešek ponechán vyšší kvůli počasí, takže bude i kratší. Kluci si dělali srandu, že na starém trávníku jsme nemohli zatáčet a všechny zápasy jsme vyhráli a na tomhle budeme moci i zatáčet. Je to obrovský rozdíl. Vypadá skvěle a snad nepřijde nějaká plíseň, nebo něco podobného.“