Z odpadlíka je trumf! Kouč o Bořilovi: Uzavřeli jsme dohodu. Ta nemusí platit

Hrozil mu konec kariéry. Když už se z těžkého zranění kolene Jan Bořil vyhrabal, čelil nedůvěře okolí, že se dokáže vrátit zpět do své dřívější formy. Proti Baníku se po skoro dvou letech postavil do základní sestavy Slavie a prožil sladké zadostiučinění. „Jsem zpět a budu bojovat i nadále,“ slibuje kapitán sešívaných, jenž může být nečekaným trumfem týmu z Edenu v boji o titul. Comeback lídra je dalším plusem pro již tak zlepšenou defenzivu.

Vzhledem k náročnému programu sešívaných se čekalo, že Jindřich Trpišovský provede v sestavě na Baník Ostrava řadu změn. Ovšem nasazení Jana Bořila vzbudilo rozruch. Vždyť dvaatřicetiletý obránce se dostal do základní jedenáctky vyvolených naposledy v jubilejním 300. derby v říjnu 2021. Pro lepší ilustraci, tehdy trénoval Letenské Pavel Vrba a Jan Kuchta byl jedničkou slávistického útoku.

„Byla varianta, že by nastoupil už o týden dříve v Mladé Boleslavi. Nakonec jsme ale nastoupili se čtyřmi obránci, takže z toho sešlo. Nyní jsme věděli, že nás s Baníkem čeká soubojové utkání, v němž jsme chtěli šetřit Tomáše Holeše. V tu chvíli byla volba jasná. Potřebovali jsme lídra, který zmobilizuje tým, a ostatní za ním půjdou. Už po zápase v Košicích jsem proto Bořilovi řekl, ať se připraví,“ vysvětloval sázku na kapitána trenér Jindřich Trpišovský.

Bořil mu důvěru splatil vrchovatě. V defenzivě byl neústupný, rozjel gólovou akci a navíc dirigoval celý mančaft. Jako kdyby žádnou pauzu neprodělal.

„Odvedl výborný výkon. Potvrdil svou výkonnost z letního kempu, kde patřil k nejlepším hráčům. Když mi dva roky zpátky popisoval, co musí kvůli zranění absolvovat, tak jsem si nedovedl představit, že by se dokázal takhle rychle vrátit. Spousta lidí se stejným problémem nedokáže sportovat už ani amatérsky. Dnes mi při jeho sledování přišlo, že se stal střih v čase a nic se mu nestalo. Fyzicky, fotbalově i sebevědomím byl stejný jako před zraněním,“ smekl Trpišovský.

Jak vlastně vypadala Bořilova cesta zpět do základní sestavy Slavie?

Po již zmíněném jubilejním derby bylo rozhodnuto, že Bořil bude svou značně poškozenou chrupavku a odchylku osy od kolena léčit konzervativně. To však nezabíralo. Vydal se proto do Bavorska k vyhlášenému ortopedovi Stefanu Hinterwimmerovi.

„Nejtěžší chvíle přišla, když jsem se dozvěděl diagnózu. Navštívil jsem hodně doktorů, většina se jich shodla, že už nikdy nekopnu do míče. Tenkrát mi upadla i slza. Potom jsem dostal tip na jednoho experta v Německu, který měl s podobnými zraněními zkušenosti. Řekl mi, že není problém a po pár měsících se můžu vrátit na profesionální úroveň. Jsem nesmírně vděčný, že se operace podařila a že můžu být konečně zpět,“ vzpomínal po Baníku kapitán Slavie.

Sedmadvacetinásobný reprezentant vyzdvihl roli své rodiny, která mu byla v nejtěžších chvílích oporou.

„Hlavně žena s dcerou. Vozily mě na fyzioterapii, když jsem nemohl ani řídit. Bylo to náročné období. O hlavě, o vůli. Já se ale kousl. Řekl jsem si, že do toho dám všechno. Touha ukázat všem, že na to mám, se ukázala jako rozhodující hnací motor,“ popsal svou motivaci Bořil.

Jeho návrat je vítaným impulsem pro již tak silnou slávistickou obranu. Ta inkasovala v dosavadních pěti ligových kolech jen dvakrát a je nejlepší z celé FORTUNA:LIGY.

„Mám radost z toho, že hrajeme bezpečně a nepouštíme soupeře do šancí. Je to velký posun oproti jaru. Tým nedělá tolik chyb v defenzivě. Je vyváženější, kompaktnější,“ libuje si Trpišovský.

Jaká tedy bude Bořilova pozice?

„V létě jsme uzavřeli dohodu ohledně jeho vytížení. Jestli ale bude hrát jako teď, tak bude nastupovat častěji, než jsme si všichni mysleli,“ naznačil kouč sešívaných, že mu kapitán svým výkonem zamotal hlavu. Nakonec, za dobu Bořilovy absence se Slavia nedokázala stát ligovým šampionem.

„Všem jsem ukázal, že na to stále mám. Nic mě nebolí a trenér teď ví, že se mnou může počítat. Já jsem připravený i na čtvrtek,“ smál se stále hladový čtyřnásobný mistr ligy směrem k zápasu play off Evropské ligy proti Zorje Luhansk.

Ideální sestava Slavie bez Bořila

Kolář –Vlček, Ogbu, Holeš – Douděra, Zafeiris, Oscar, Provod – Schranz, Van Buren, Jurečka

Ideální sestava Slavie s Bořilem

Kolář – Holeš, Ogbu, Bořil – Douděra, Zafeiris, Oscar, Provod – Schranz, Van Buren, Jurečka