Tanko: Chci být lepší než Sor a Tijani! Sleduje Varnsdorf, mění Instagram

Šest startů, tři góly, jedna vyrobená penalta. Navíc jen třikrát šel Abdullahi Tanko do hry od začátku, celkem v této ligové sezoně zatím nasbíral 305 minut, o to je bilance útočníka Baníku pozoruhodnější. Zvlášť když vezmete v potaz, že pětadvacetiletý Nigerijec přišel v létě z Varnsdorfu a na nejvyšší soutěž si stále zvyká. A jde mu to, chlapík připomínající Yiru Sora coby žolík sestřelil dvěma góly českobudějovické Dynamo (2:0) a uklidnil Ostravsko.