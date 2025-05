Koubek o sezoně: Takhle brzy jsem Kalvacha ještě nestřídal. Budeme jako sochaři

Fotbalisté Plzně dokončili náročnou sezonu v lize na druhé příčce, což mužstvu garantuje letní kvalifikaci do Ligy mistrů. Trenér Miroslav Koubek (73) hodnotil ročník po přesvědčivé výhře s Jabloncem (4:1) pochopitelně pozitivně. Vyjádřil se ke změnám v mužstvu – končí Lukáš Kalvach a Cadu, reálný je i odchod Pavla Šulce. „Dokud tady je, v plánech ho máme,“ řekl zkušený kouč, který bude do týmu zapracovávat řadu nových hráčů.

Shodneme se na tom, že sezona Plzně byla úspěšná?

„Jo. Jsme druzí, zase jsme udělali oproti loňsku v tabulce jeden krůček nahoru, máme také víc bodů (74, loni 62). V souvislosti s tím, jak jsme postupovali v Evropě, si o to víc vážím mužstva, udělalo až heroický výsledek. Celkem jsme včetně MOL Cupu odehráli v sezoně 56 zápasů, zvládli jsme to v užším kádru, takže před hráči i mužstvem klobouk dolů. V náročném programu jsme byli schopni udržet konstantní výkonnost, i když tam pochopitelně byly nějaké výkyvy.“

Odvedli jste proti Jablonci pohárový výkon?

„Dá se to tak říct. Hodně to používáme v rámci přípravy, že v takových zápasech musíme ukázat Evropu. Někdy se to daří víc, někdy méně. Dneska nám vyšel taktický plán, soupeři jsme nedovolili to, co má na hřišti rád, tedy rychlý, přechodový fotbal do volného prostoru. Náš výkon byl v pořádku. Od začátku nám to tam napadalo, kopali jsme senzační standardky, Pavlův (Šulcův) první gól, to byla nádhera. Druhý poločas jsme mohli hrát kontrolovanou ofenzivu, ten první nás stál hodně sil.“

Jak moc vás oslabí odchod Lukáše Kalvacha?

„Takhle brzy jsem ho ještě nestřídal. Chtěli jsme ho pošetřit, aby ještě nedošlo k nešťastné náhodě a nezranil se. Za stavu 4:0 už bylo jasné, že musí odejít. Bude nám scházet, je to playmaker mužstva.“

V čem vynikal?

„Z hlediska zakládání útoku, usměrňování hry odzadu. V mnoha situacích se dostával nahoru, vstřelil i branky. Má cit, veliké vnímání hry, je to nesmírně chytrý hráč, computer. Bude těžké ho nahrazovat, ale musíme si s tím poradit, je to fotbal.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou.

Budete bez něj muset měnit způsob hry?

„Musíme si počkat na příchody. Pak můžeme něco uplácat z hlíny, jako sochaři budeme tvořit nějakou jinou, novou strukturu.“

Počítáte do kádru s Pavlem Šulcem?

„Dokud u nás bude, v našich plánech bude figurovat. A podobně jako u Kalvacha nebo Cadua - pak musíme stvořit něco nového.“

Už za něj hledáte náhrady?

„Potenciálně musíme počítat s tím, že může odejít, na základě toho děláme některé hráče s určitým předstihem. Moc mu přejeme, aby našel kvalitní angažmá, které si za poslední dva roky vykopal.“

Počítáte mezi potenciální posily i Cheicka Souarého, který se pomalu zotavuje po dlouhé pauze?

„Zdá se, že je zdárně vyléčený, probíhá u něj postupný výstavbový trénink, aby se vrátil na potřebnou kondiční úroveň. Jeho dovolená bude trošku jiná, chceme ho připravit do stavu, aby mohl začít naplno letní přípravu.“

Už víte, kdo nahradí Cadua?

„Koukáme za roh, máme něco připraveného, snad něco klapne. Ale zatím si to nechám pro sebe, komentovat teď jakékoliv jméno nepřichází v úvahu.“

Od zimy je jistý příchod Karla Spáčila z Hradce. Počítáte s tím, že ho vyzkoušíte i na pozici wingbeka?

„Doski tam hrál dneska dobře, tenhle post bude i o Souarém. Varianta Karla Spáčila je tam taky, už si na té pozici zahrál i v Hradci. V tuhle chvíli s ním ale počítám na post stopera. Musíme tam zvýšit konkurenci, uvidíme, jak bude vypadat Markovič, až se vrátí na přípravu. V systému na tři stopery potřebujeme na tuhle pozici šest hráčů.“

Počítáte ještě s Lukášem Hejdou?

„Mrzí mě, že jsem ho tam proti Jablonci nedostal střídáním. Ale mohlo by to vypadat jako rozlučka. Jenže on nekončí, nebyl důvod to v dnešní chvíli udělat.“