Důležitá výhra, ale Vrba jen nechválil. Kouč Teplic naopak slabé opory bránil

Teplicím ve Zlíně (1:2) zklamali klíčoví hráči. Záložník Daniel Trubač a útočník Daniel Fila neměli svůj den, takže první výhru v sezoně slaví Vrbova parta. Danielům to na Letné zkrátka nesedlo. Kouč Zdenko Frťala však všechny své hráče chránil. „Mají právo na špatný výkon,“ uvedl poté, co jeho soubor na hřišti posledního znehodnotil předchozí remízu se Spartou či triumf nad Plzní.

Nejlepším hráčem Teplic byl nakonec střídající útočník Jásir Ndur, po jehož střele snižoval v závěru jiný žolík Tadeáš Vachoušek. Jinak byli hosté ve Zlíně jaloví. Předchozími výkony si nasadili laťku docela vysoko. V sobotu se jí vůbec nepřiblížili. „Ještě nejsme tým, který má každý zápas nadstandardní výkonnost. I tím si musíme projít,“ poukázal trenér Zdenko Frťala.

Hlavně první poločas byl bídný, soupeř mohl vést klidně 4:0. V pauze se teplickou šatnou prohnala bouřka. Druhá začala zlepšením Severočechů, na jejich zazděné šance však reagovali Zlínští dvěma trefami. „Ve druhém poločase jsme si vypracovali víc gólových příležitostí. Ale naše hra určitě neměla parametry, na které jsme zvyklí. Asi jsme něco urazili a byli jsme za to potrestáni. Mrzí nás to, chyby musíme hledat sami v sobě. Věřím, že se to nebude opakovat,“ prohlásil Frťala, jemuž opět scházel elitní útočník Gning.

Domácím to sedlo, poprvé na podzim vyhráli. Vyniklo několik individualit. Výtečně zahráli krajní záložník Vukadin Vukadinovič, střední halv David Tkáč. Tihle dva obstarali první trefu. Druhou zavěsil skvělou hlavičkou Martin Cedidla, další z tahounů. Když k tomu přidal gólman Stanislav Dostál tři důležité zákroky, byly z toho tři body a odpich ze dna tabulky. Na hru Zlína se v první půli dalo koukat, lepší hru dosud na podzim nepředvedli.

Přesto dlouho šance pálili a kouč z toho měl bolavou hlavu. „Pro mě nepochopitelně jsme některé situace neproměnili. Měli jsme tři čtyři gólovky. Mohlo to být klidnější,“ věděl Pavel Vrba. Až po pauze jeho odhodlaní svěřenci našli cestu za Grigara. „Když jsme pak vedli 2:0, zbytečně jsme si to zkomplikovali a udělali z toho v závěru drama. Zkušené mužstvo by si to pohlídalo,“ káral tým kouč. „Teplice jsou na naší úrovni, s takovými potřebujeme bodovat,“ dodal s úlevou.

Vrba posadil na lavičku všechny tři letní novice (Čelůstku, Ndiyaeho, Žáka) a vzpomněl si, jak se mu v závěru minulé sezony vyplatil přesun Rudolfa Reitera na levý kraj obrany. Teď tento tah zopakoval. A opět to vyšlo. Jako by byl zkušený záložník zlínským štístkem. „Dokonce bych řekl, že to byl ten nejpodstatnější důvod, proč jsme se rozhodli pro tuto variantu. Na jaře nám Reity na tom postu strašně pomohl,“ přitakal Vrba. „Někdo může namítat, že není levonohý hráč, ale dali jsme na to, co se nám předtím vyplatilo,“ řekl.

Na svém týmu také viděl nabuzení a touhu vyhrát. „Víme, o co hrajeme. Ve Zlíně nežijeme někde v oblacích. Po těch velkých letních změnách v kádru začínáme v některých věcech jinak. Proti Teplicím jsme vsadili na hráče, kteří nám hodně pomohli v jarní části soutěže,“ uzavřel.