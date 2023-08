„Nový Coufal“, který si vydře velkou kariéru: to je neústupný avatar Gabriel

Poctivost, pečlivost, důraz, není líný na krok, důslednost: tak vidí fotbaloví experti Adama Gabriela. Dvaadvacetiletý obránce přerostl českou ligu a ze Sparty přes Hradec Králové to vzal rovnou do Midtjyllandu. „A půjde ještě dál, jeho pracovitost ho k tomu předurčuje,“ je přesvědčen redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl. „Obrovsky zajímavý a perspektivní wingback, který si jednou vydře velkou kariéru stejně jako Vladimír Coufal. Podle mého názoru se ho Sparta zbavila nelogicky, ale Dánsko je pro něj perfektní,“ souhlasí se svým kolegou Michal Kvasnica v novém díle pořadu iSkaut: „Je to fotbalový avatar podle Trpišovského vkusu. Hráč, který v sobě má běžeckou vytrvalost, rychlost – a ještě vypiluje fotbalovost,“ dodává.