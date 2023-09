Cítím důvěru týmu i trenérů, líčil Jurásek. Co ho naštvalo před gólem?

Zase potvrdil pověst sešívaného klenotu. Matěj Jurásek si z odvety EL proti Zorje Luhansk přenesl střeleckou pohodu i do ligy. Gólem se podílel na jasné výhře 5:1 nad Karvinou. Přitom pálil ve chvíli, kdy byl naštvaný na rozhodčího, protože těsně předtím jej nevybíravě ve vápně atakoval Jaroslav Svozil. I tak ale Pražané ukázali sílu směrem dopředu. „Bylo podstatné, že jsme se prosadili my všichni, kteří jsme naskočili do zápasu v útoku,“ prohlásil Jurásek po utkání.

Výhra se nerodila snadno. Od šesté minuty jste prohrávali. Je nakonec vítězství o to cennější, když se začátek utkání nepovedl?

„V předešlém zápase jsme prohrávali dokonce 0:2 a myslím, že je možná dobře, že si tímhle projdeme. V týmu je ale taková síla, že dokážeme zápasy dovést do zdárného konce. To, že jsme dali pět gólů a zvládli jsme to takhle s přehledem, nás samozřejmě těší.“

V posledních dvou zápasech jste skóroval. Vystřelil jste hlavně postup do Evropské ligy gólem proti Luhansku. Jak vnímáte současné postavení v týmu?

„Hlavně cítím, že mi důvěřuje tým i trenéři, což je pro mě nejdůležitější. Dneska bylo podstatné, že všichni hráči, co jsme hráli nahoře, tak jsme se gólově prosadili. Upřímně ale řeknu, že jsem to teď hodil za hlavu. Chci se po Karviné soustředit hlavně na reprezentační sraz jednadvacítky v nadcházející přestávce.“

Mluvil o tom trenér Trpišovský, že je důležité vyhrát před reprezentační pauzou?

„Určitě nejen trenér chtěl, abychom tento zápas před přestávkou zvládli. V kabině byl i pan Tvrdík, který říkal, že je důležité, abychom po remíze v Jablonci znovu neklopýtli. Jsme za to pochopitelně rádi.“

Už jste zmínil, že jste se prosadili všichni útoční hráči. Na takový zápas Slavia čekala od začátku sezony, že?

„To je fotbal. Vaškovi Jurečkovi se trochu nedařilo a jsem za něj šťastný, že to protrhnul. Říkal jsem před zápasem, že by bylo fajn, kdybychom se proti Karviné oba v lize zase prosadili.“

Před tou penaltou číslo jedna to vypadalo, že se tam Jurečka a Tijani vášnivě dohadují, kdo pokutový kop zahraje. Byl jste u té situace? A byla šance, že byste šel k puntíku i vy?

„Byl jsem v povzdálí, vůbec nevím, o čem se bavili. Jen jsem viděl, že tam docela dlouho postávali a diskutovali. Myslel jsem si, že si to vezme Venca, protože penalty trénoval. Dokonce jsem si myslel, že bude kopat i tu druhou penaltu, ale ukázal charakter a nechal ji Wallemovi, který byl faulovaný.“

Krátce před vaším gólem došlo k ostrému souboji s obráncem Jaroslavem Svozilem, kdy vás snad trefil i do krku. Byl jste naštvaný?

„Přiznám se, že jsem v sobě určitou zášť pociťoval, protože si myslím, že to penalta být měla. Před gólem jsem se hlavně modlil, aby to už nikdo netečoval, jak to ke mně letělo, tak jsem si to štěstí zase vybral zpátky.“