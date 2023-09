Kušej zůstává v Boleslavi. Klub má více nabídek, ale jednat nechce

Fotbalista Vasil Kušej bude pokračovat v Mladé Boleslavi. Třiadvacetiletý křídelník byl blízko přestupu do nizozemského Utrechtu, ale kluby se nedohodly. Generální ředitel David Trunda potvrdil ČTK, že ačkoliv Středočeši mají i další nabídky, Kušej minimálně do konce letošního roku nikam neodejde. O ofenzivního univerzála se podle informací iSport.cz zajímala i pražská Slavia.

Kušej do Mladé Boleslavi přišel v lednu z druholigového Prostějova a v jarní části nejvyšší soutěže dal čtyři góly v 16 zápasech. V červnu reprezentoval Česko na mistrovství Evropy do 21 let.

V tomto ligovém ročníku odehrál rodák z Ústí nad Labem úvodní čtyři utkání s bilancí jeden gól, jedna asistence, ale do posledních tří soutěžních duelů nezasáhl. Kušejův očekávaný transfer do Utrechtu ztroskotal, údajně na rozdílných finančních představách obou klubů. Nakonec nedopadl ani jeho případný odchod do Slavie, o kterém se i podle informací redakce Sportu a iSport.cz jednalo během pondělí.

Kušej má v Boleslavi smlouvu do června 2025. „Vasil Kušej bude pokračoval v Mladé Boleslavi minimálně v podzimní části. Evidujeme i další nabídky, ale o přestupu klub jednat nebude,“ uvedl Trunda pro ČTK.