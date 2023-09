Antidědek a omyl přírody, který by i na prahu čtyřicítky mohl hrát za „S“

Mládí vpřed! Ale jen do té doby, než narazí na zkušené stáří… V pořadu iSkaut dostal poprvé prostor fotbalista, který má nejlepší léta za sebou. Jenže: Michal Kadlec patří i na prahu čtyřicítky mezi absolutní defenzivní špičku ligy, razantně odmítá „dědkovský fotbal“, a podle redaktorů deníku Sport a webu iSport.cz Michala Kvasnici a Jiřího Fejgla by v současné formě obstál třeba i v sestavách obou pražských „S“. „V trojce na levé straně by úplně suše splňoval i vysoké nároky Slavie,“ míní Kvasnica. „I ve Spartě by to zvládl. Pořád je rychlejší než třeba Ladislav Krejčí: tak to bohužel je,“ doplňuje Fejgl.