Kritika i chvála za závěr. Suchopárek: Někteří se bojí, že zklamou. Co je se Spáčilem?

Co šlo proti Německu udělat lépe?

„Bylo znát, že je soupeř sehraný, rychlostně výborně vybavený. Stávalo se nám často, že jsme díky pasivitě vypadávali ze hry a soupeř toho využil ke vstřelení branek. Je škoda, že nám tam na začátku něco nespadlo. Začali jsme hrát až za stavu 0:4. Vystřídali jsme a noví hráči to rozběhali, náš pohyb byl daleko lepší. Chytli se i kluci, kteří ho předtím neměli úplně dobrý. Za stavu 2:4 jsme mohli dát ještě nějakou branku a mohlo to být drama. Musím kluky pochválit, že to nevzdali a makali nadoraz. V posledních 30 minutách jsme předvedli slušný výkon, bylo tam velké odhodlání a agresivita. Dali jsme do hry třetího útočníka a snažili jsme se být nepříjemní.“

Ve dvou zápasech váš tým inkasoval šestkrát, přitom máte taktiku postavenou na defenzivě. Stáli proti vám příliš silní soupeři?

„Kvalita soupeřů je jednoznačná. Někteří kluci se obávají, že zklamou, i když se snažíme s nimi pracovat. Už to není jako dřív, že si před zápasem přečtou soupisku protivníka s kluby, kde ti hráči hrají pravidelně, a v desáté minutě prohráváme 0:2. Ale kvalita prostě byla nadstandardní. Chybí nám konfrontace s těmi nejlepšími. Slovinci budou na srovnatelné úrovni, jsou lepší než v kvalifikaci a v baráži.“

Přišlo vám Německo lepší než Anglie?

„Bylo kompaktnější a celkově má lepší organizaci hry. Každá jeho akce byla nebezpečná. Woltemade dal gól a má dvě asistence, to je hráč, který dodá nadstavbu a udělá Němcům nějakých 80 procent branek. Je to klíčový hráč, kterého jsme neuhlídali a nedokázali ho eliminovat. Angličané spíš spoléhají na individuality, kterých mají dost.“

Po prvním poločase jste vyměnil pravou stranu. Bylo to z výkonnostních důvodů?

„Ano, z důvodů výkonnostních. Rozehrávka nebyla tak přesná a kvalitní. Za stavu 0:2 jsme nebyli spokojení. Ten ostych byl na pravé straně až příliš znatelný. Potřebovali jsme dostat do hry čerstvé hráče, Matěj Hadaš už přece jen trošku šlapal vodu. Myslím, že výměna za Pepu Koželuha byla v pořádku.“

Jak je na tom stoper Karel Spáčil, který musel odstoupit?

„Píchlo ho ve svalu. Je to zranění, se kterým se léčil na začátku srazu. Je možné, že má natažený sval.“

Kde hledat motivaci pro středu?

„Mužstvo si jde od prvního srazu za svým cílem, s motivací nemělo nikdy problém. V posledním utkání bude chtít dokázat, že není na mistrovství Evropy náhodou, jak bylo někde řečeno. Dvě vyšší prohry bohužel ukazují, že tým neměl až takovou kvalitu v defenzivě.“

Prohlubuje se rozdíl mezi Českem a nejlepšími mladými celky Evropy?

„Hlavně si myslím, že by hráči měli hrát pravidelně. Což se u všech neděje. Tohle je alfa a omega všeho. Jestliže má někdo za půl roku odehraný jeden zápas, je to málo. Je to otázka na trenéry, asociace a kluby. Na druhou stranu tu máme kluky jako je Karel Spáčil, kteří neprocházeli špičkovými akademiemi a kluby.“