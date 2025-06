Woltemademu situace pouštěli, mně tělo na tělo pískali faul, mrzelo Sejka. Němci jsou stroje

PŘÍMO ZE SLOVENSKA | Už teď je jasné, že coby kapitán Václav Sejk svůj tým k vytouženému cíli, čili postupu ze základní skupiny EURO fotbalistů do 21 let, nedovedl. Po prohře 2:4 s Německem je jasné, že Češi ve středu na turnaji končí. „Ale určitě nechci odjíždět z turnaje s nulou nebo jedním bodem, chceme proti Slovincům vyhrát,“ rezolutně prohlásil útočník, jenž se vrací na letní přípravu do Sparty.

Takže o motivaci proti Slovincům máte postaráno?

„Myslím si, že to ani není otázka. Jestli někdo není motivovaný, neměl by tady být. Je to evropský šampionát, cíl, za kterým jsme si šli dva roky. Splnili jsme si ho. Další cíl – postup ze skupiny – jsme bohužel nesplnili. Ale chceme vyhrát.“

Proč to proti Německu nešlo dřív, než po hodině hry za stavu 0:4?

„To kdybych věděl, začali bychom dřív a výsledek by byl třeba úplně jiný... Na jejich hru jsme byli docela připravení, ale takhle nadstandardní hráč jako Woltemade vytvořil úplně všechno, co měli.“

Byli Němci ještě lepší než Angličani?

„Těžko je srovnávat, protože Němci mají ve Woltemadem jednu individualitu. A kolem něj mají poskládaný velmi dobrý tým. Klukům jsem říkal i po zápase, že jsem na EURO viděl hodně utkání a za mě jsou Němci jedním z největších favoritů turnaje. A k vítězství je dovede právě Woltemade.“

Můžete porovnávat úroveň s kvalitou hráčů v portugalské lize. Je tohle ještě někde jinde?

„Jak s kým. Kdybych to srovnal s Benfikou, tak ne. Se Sportingem taky ne. Ale jinak jsou to všichni kvalitní hráči, kteří hrají bundesligu. Nejsou sice třeba základními stavebními kameny, ale v týmech hrají důležitou roli. Sice ne v Bayernu, ale o to je to možná horší. Tihle kluci jsou strašně silné a rychlé stroje.“

Taky jste tam měl jeden náznak šance po Koželuhově centru...

„Moje chyba. Šel jsem do toho pravou nohou, levou by byla šance větší. Mohl to být kontaktní gól, na druhou stranu je těžké dát Němcům pět gólů... Ale mohlo to být třeba 3:4 a ještě víc do nich zabušit a znervóznit.“

Nepřišel vám metr sudích trochu úzkoprsý?

„Asi to nechci komentovat, i když to k UEFA asi nedojde. Doufám, že ne... (úsměv) Řekl bych to asi tak, že jsme přece jenom menší fotbalový národ než Německo a Anglie. Mluvil jsem s rozhodčím, když jsme dostali branku na 0:2. Jednou Woltemademu pískl faul na půlce, když se oba drželi, pak najednou ne a on jde do stoprocentní brankové situace. To stejné u mě. Nechci to brát na sebe, ale kolik mně pískl faulů, když to bylo tělo na tělo? Je to samozřejmě 50 na 50, asi si to obhájí, ale ti kluci hrají bundesligu. Když spadnou tam, nikdo jim to nepískne.“

Myslel jsem to spíš na vás než na Woltemadeho. Opravdu hodněkrát to bylo rameno na rameno, ale sudí rychle pískal útočný faul...

„Nechci sebe ani nás obhajovat, ale pak to celkový výkon třeba srazí. Je to škoda, protože kolikrát to fakt bylo tělo na tělo. Kdyby obránce neupadl, šli bychom třeba dva na jednoho. A takové situace Woltemademu pouštěl, díky tomu si vytvářeli šance.“