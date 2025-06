Vydra: Je to obrovská zkušenost. Rozhodl gól do šatny. Teď chceme vyhrát pro fanoušky

Po povedeném výkonu proti Anglii o sobě dal záložník Patrik Vydra vědět i v souboji s Německem, kde v úvodu ovládl střed pole a málem skóroval krásnou ranou z dálky. Na body to však nestačilo a česká fotbalová reprezentace do 21 let se s EURO rozloučí už po základní skupině. „Rozhodl gól do šatny, ale i přes zklamání chceme turnaj zakončit výhrou pro skvělé fanoušky,“ komentoval utkání středopolař Sparty.

Druhá prohra a naděje na postup je pryč. Závěrečná půlhodina ale vypadala celkem dobře. Co se ve vás teď mísí?

„Je to určitě zklamání, protože na turnaji končíme. Aspoň poslední zápas budeme chtít zvládnout za tři body kvůli fanouškům, protože jejich podpora je úžasná.“

V čem byl v zápase s Německem hlavní rozdíl?

„Mají velkou kvalitu a hlavně je tam rozdílový hráč Woltemade. Připravovali jsme se na něj, ale nakonec stejně byl skoro u všech gólů. V tom byl ten hlavní rozdíl.“

Úplný začátek z vaší strany nebyl špatný, ale před přestávkou jste dvakrát inkasovali. Čím to bylo?

„Rozhodl to druhý gól těsně před poločasem, který nás hodně zlomil. Kdybychom šli do druhé půle za stavu 0:1, tak by to bylo pořád otevřené. I takhle jsme si ale řekli, že to zkusíme, a kdybychom snížili na 1:2, tak by s tím pořád šlo něco dělat. Bohužel jsme místo toho inkasovali a posledních 30 minut už jsme sice tlačili, ale už to nestačilo.“

Vy sám jste měl ještě za stavu 0:0 jednu krásnou střelu. Kolik jí chybělo?

„Doufal jsem, že to tam spadne. Bohužel to nešlo úplně do šibenice, ale trošku víc na střed, takže to brankář zvládl chytit.“

Jaký máte pocit z vašeho osobního výkonu? Už po zápase s Anglií se o vás psalo pozitivně…

„Co se o mně píše, to úplně neřeším. Soustředím se na to, co předvádím na hřišti, to je pro mě nejdůležitější.“

Když to porovnáte právě se zápasem s Anglií, který z nich byl pro vás těžší?

„Minule jsme nastoupili proti hráčům z Premier League, tentokrát měli střed z bundesligy. Je to pro nás obrovská zkušenost, protože oba týmy patří mezi favority turnaje.“

Minule vedle vás nastoupil Vojtěch Stránský, tentokrát Ondřej Kričfaluši. Jaké byly vaše úkoly a jak spolupráce dvou věží fungovala?

„Měli jsme za úkol zdvojovat Woltemadeho, aby u něj pokaždé jeden z nás stál. Bohužel i tak byl u čtyř gólů. Když jsme prohrávali, tak jsme zase začali vystupovat výš do presinku.“

Měl jste trochu větší volnost dopředu. Vyhovuje vám to?

„Celkem ano. Tohle vždycky záleží na stylu zápasu. Teď už dohrával na pozici defenzivního záložníka Filip Prebsl, takže moje úkoly byly spíš ofenzivnější, ale cítím se dobře jak při vyšším postavení, tak vzadu jako šestka.“