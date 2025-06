ZNÁMKY jednadvacítky: Chaloupek z formy, Karabec se neukázal. V Plzni si mnou ruce

Druhý gigant, druhá prohra. Česká jednadvacítka prohrála na EURO do 21 let v nedělním utkání s Německem 2:4 a před posledním zápasem proti Slovinsku už ví, že se do čtvrtfinále nepodívá. Kdo proti Němcům obstál? A komu se naopak nevedlo? Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ, jak fotbalisty české reprezentace do 21 let ohodnotil deník Sport (1-nejhorší, 10-nejlepší). Pro zobrazení všech známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do diskusí a k výsledkům anket.