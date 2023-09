Minčev a Sparta: Chtěl být tahounem, ale... Byl málo týmový, říká Kotal

Měl velké plány. „Přicházím vyhrávat trofeje, chci na hřišti ukázat, co dokážu,“ vyhlašoval Martin Minčev v létě 2020. Bylo mu devatenáct, do Prahy dorazil jako zajímavá akvizice z bulharského týmu Černo More.

Sparta na něj cílila delší dobu, zaujal ji už v mládežnických reprezentacích. „Jedná se o velmi dobře fyzicky a rychlostně vybaveného hráče, chce dávat góly. V budoucnu může mít pro náš tým velkou cenu na obou křídlech i v útoku,“ prohlásil sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Nakonec byla zajímavá i cena. Suma byla dlouho šponována, Bulhaři se oháněli zájmem ze Skotska či Itálie, kde byl vitální junák na stáži. Spartě však pomohla nepěkná koronavirová doba, vyplácené finance padaly. Ač ze země Christo Stoičkova šly zvěsti, že Letenští vytáhli z kapsy 2 miliony eur, tedy nějakých 50 milionů korun, nakonec byla suma poloviční.

Po třech letech odchází útočník do Rizesporu, v Praze počítají nějaký ten zisk, ale je jasné, že věřili ve větší zhodnocení investice. Po stránce finanční, ale především sportovní. Minčev se totiž nikdy nestal tím tahounem, jak sliboval.

„Pamatuju si, když ho přivedli, já jsem se na něj při přestupu nepodíval. Údajně to byl mladý talentovaný fotbalista, ale mě nepřesvědčil,“ říká trenér Václav Kotal, který vedl první mužstvo v době, kdy Minčev dorazil. „V ničem nevyčníval. Když dělám posilu, notabene zahraniční, měla by mít něco navíc, čím mužstvu pomůže. Bude dobrý hlavičkář, mít předfinální, finální přihrávku,“ vysvětluje.

Je to tak. Hráč sice dodával dravost, úpornost, zaujetí, ale nadstavba se konala pouze příležitostně. „Nerad slyším slovo pracovitost, tu musí mít každý. Maximálně ji mírně oželím u koncového hráče, který se orientuje výhradně na pokutové území soupeře,“ přesvědčuje Kotal.

Kvůli své nevýraznosti se Minčev na delší dobu prosadil do základní sestavy snad jen dvakrát. Na konci minulého ročníku byl ve startovací jedenáctce pětkrát v řadě (přispěl tedy k titulu), v říjnu 2021 třikrát. Jinak zapadl do škatulky střídajícího borce. Ze sedmdesáti ligových vystoupení za Spartu byl v základu pouze sedmnáctkrát.

„Byl málo týmový, všechno chtěl řešit sám,“ najde důvod Kotal.

Objevují se však i další. První je logický, s ním Minčev vlastně nemůže mnoho udělat. Na Letné je na křídelní pozici zapeklitá konkurence. Postupně se ukázalo, že to je jeho hlavní post, i když občas naskočil i na hrotu.

Každopádně má kouč Brian Priske na výběr do ofenzivního trojzubce Jana Kuchtu, Václava Sejka, Victora Olatunjiho, Jakuba Peška, Lukáše Haraslína, Adama Karabce, Veljka Birmančeviče, před odchodem do Pardubic byl k dispozici rovněž Kryštof Daněk. Přes tuto sílu se dvaadvacetiletý Bulhar přehoupl jen epizodně. V této sezoně třikrát v lize a třikrát v Evropských pohárech.

Kotal však přidá ještě jeden důvod. Ne, Minčev není zlobivec. „Je to hodný kluk,“ přikývne trenér, ale… „Zdálo se mi, že je spokojený, že je ve Spartě, udělal velký přestup. Byl málo průbojný, aby se víc prosadil, neviděl jsem tam nadstandardní vůli.“

Pro to všechno se čím dál častěji objevovala varianta Bulharova odchodu. Velmi výrazně se o něj ucházely ligové Pardubice, které potřebují osvěžit nepříliš údernou ofenzivu. Trenér Radoslav Kováč si dovedl Minčeva ve svém mančaftu velmi dobře představit, ale fotbalista vzkázal, že se popere o místo na Letné.

Nakonec to však dopadlo jinak, společně s dánským levým bekem Casperem Höjerem zamířil do Rizesporu. Zatímco v případě Pardubic by šlo o hostování, přesun do Turecka je definitivní, Minčev podepsal kontrakt na tři roky.

Ve Spartě mohl ukázat víc…