Pravděpodobné sestavy: Tanko opět v základu, Sparta poprvé s Preciadem?

Po reprezentační pauze je zpátky FORTUNA:LIGA, o víkendu se hraje už 8. kolo. Sparta hostí Slovácko a v její sestavě by se poprvé mohl objevit ekvádorský reprezentant Angelo Preciado. Očekávané jsou i zápasy Pardubic se Slavií, Zlína proti Plzni nebo Bohemians s Baníkem. Projděte si v tradičním článku, jak by mohly vypadat úvodní jedenáctky jednotlivých týmů.