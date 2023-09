Slávistické možnosti nalevo: posila, znovuzrozený Provod i experimenty

Prakticky od začátku léta se nad jedním postem v slávistické sestavě vznášel otazník. Bylo totiž jasné, že díru, kterou po sobě na levém kraji obrany zanechal odcházející David Jurásek, bude ohromně těžké zaplnit. V prvních kolech to Jindřich Trpišovský zkoušel všelijak a po příchodu Rumuna Andrese Dumitreska se paleta možností ještě rozšířila. Server iSport.cz zhodnotil, jaké varianty na levého wingbeka jsou v současnosti pro Slavii nejlepší.

Andres Dumitrescu

Jan Bořil už se na kraj hřiště zřejmě nevrátí, nová posila je tak jediným čistokrevným levým bekem v kádru. Dvaadvacetiletý obránce přichází do klubu s pověstí jednoho z nejlépe centrujících hráčů rumunské ligy a profilově se v kádru vicemistra blíží Davidu Juráskovi nejvíce. Čeká ho ale adaptace nejen na jinou soutěž a spoluhráče, ale i na systém. Dosud Dumitrescu hrál především ve čtyřobráncovém složení obrany, svůj profesionální debut si dokonce odbyl na stoperu. Jeho produktivita zatím rozhodně není na takové úrovni, jakou by si Trpišovský od svých wingbeků představoval, a Dumitrescu by tak měl být variantou spíše pro budoucnost.

Hodnocení varianty podle Sportu: 6/10

„Sžívá se s našimi požadavky. Hraje ve velkém tempu a intenzitě, má slušný centr a na svůj věk toho má hodně odehraného. Určitě má ale spoustu věcí, na kterých musí pracovat.“

Jindřich Trpišovský o Andresi Dumitreskovi