Skalák: Boleslav je citlivé téma. Třetí ligu jsem si nedokázal představit

S kávou v ruce usedá do VIP útrob budějovického stadionu. Jiří Skalák už dávno není začínající zelenáč, ale vyzrálý, zkušený chlap od rodiny ošlehaný zápasy v Anglii. Po náročném půlroce, kdy v Boleslavi z různých důvodů příliš nehrál, zakotvil v jihočeském Dynamu a hledá novou motivaci. Bojovný křídelník věří, že zde ještě nakopne kariéru a týmu pomůže k zajímavým metám. „To je pro mě víc, než góly nebo asistence,“ přiznává v upřímném rozhovoru.

Tady na stadionu Dynama vypadáte už skoro jako doma.

„To jo. Jsem tady měsíc, už víc poznávám lidi v klubu. Hlavně mě super přijali, v tomhle si nemůžu stěžovat. Cítím se, jako kdybych tady byl iks let. Kabina, hráči, realizační tým i lidé, co pracují v klubu, se chovají super. Zatím jsem tady spokojený.“

Pomohla vám reprezentační pauza, abyste se ve městě i v klubu víc zabydlel?

„Spíš mi to pomohlo z tréninkového hlediska, uvítal jsem to. Měli jsme ještě přátelák v Linci (Budějovice prohrály s Laskem 4:5), celý týden byl náročný. Pro mě to bylo důležité, když jsem neměl klasickou letní přípravu. Čím déle tady člověk je, tím lépe prostředí poznává. Cítím se tady fakt dobře, nemůžu si stěžovat na to, že by mě v týmu nepřijali.“

Přicházel jste do Dynama ve chvíli, kdy tým prohrál čtyři úvodní ligová kola a klesl na poslední místo v lize. Neměl jste z toho obavy?

„Já původně chtěl jít do zahraničí. Dvakrát, třikrát mi to během léta nevyšlo, čekání už bylo dlouhé. Špatný start klubu mi víceméně nahrál. Bylo jasné, že nějaké týmy budou potřebovat hráče. To neznamená, že bych to Budějovicím přál, ale mně se tím otevřely dveře. Kdo ví, jak by to bylo, kdyby měly po čtyřech kolech třeba sedm bodů, pak klub přestupy řeší jinak. Víceméně jsem přišel jako zkušenější hráč, abych tomu pomohl hned. Jsem rád, že ze tří zápasů jsme doma dvakrát vyhráli a odpoutali se z posledního místa.“

Ale pořád jsou v tabulce malé rozestupy.

„Po každém kole se to může měnit. Nějaké body jsme posbírali, to je důležité pro klub i práci trenérů. Máme šest bodů, pomohlo nám to, ale nic není hotové. Aspoň jsme se trošku dotáhli, klub může dál fungovat a my jako tým pracovat. Kdyby se nám podařilo uhrát další body, tým to vyšvihne nahoru. Tabulka bude podle mě podobná jako v minulé sezoně. Předek odskočí, ale od 5. do 13. místa to bude našlapané. Stačí série dvou, tří výher v řadě a klub to vyšvihne do jiných pozic, na jakých samozřejmě chceme být.“

Půjde Dynamo nahoru?

„Když jsem přicházel, vůbec jsem nemyslel na to, že budeme hrát o záchranu.