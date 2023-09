Hapal bod z Ďolíčku bral: Zasloužený. Z tříobráncovky určitě neustupujeme

Jaký byl zápas z lavičky Baníku?

„Zajímavý fotbal z toho pohledu, že obě mužstva chtěla zvítězit. My jsme možná byli v první půli kombinačnější a trošku lepší, ve druhé půli se zase Bohemka dostala do tlaku po našich hloupých ztrátách. Dala gól ze standardní situace, na kterou jsme se chystali. Věděli jsme, že je v nich Bohemka silná. Ale dokázali jsme ještě vyrovnat, takže remíza je z mého pohledu zasloužená.“

Je to zisk bodu, nebo ztráta dvou?

„Přijeli jsme sem vyhrát, to jedeme na každý zápas. Ale podle průběhu nemůžu říct, že bychom ztratili, protože Bohemka byla ve druhé půli velice dobrá, nebezpečná. I když neměla žádnou stoprocentní šanci, ale to jsme neměli ani my. Jen střely, z jedné bylo břevno, ale do vyložené šance jsme se nedostali.“

Jak se to v průběhu dne vyvíjelo s Tankem? Před zápasem jste ho nahlásili jako zraněného.

„Měl jít hrát, tak jsme to měli nachystané. Ale už včera na tréninku avizoval problém s kotníkem a nešlo to od začátku. Jenže my jsme ho potřebovali do zápasu, tak jsme společně s doktory vyhodnotili, že se to dá obstříknout a na 20 minut ho tam strčili.“

Baník zase hrál ve čtyřech vzadu. Je ústup od tříobráncovky definitivní?

„Určitě není. Se stopery máme problémy. Blažek sice už byl připravený, ale na nějakou dobu vypadl, do toho odešel Bitri, takže jsme tříobráncovku nemohli praktikovat, i když v závěru jsme hráli ve třech vzadu a byl tam Ndefe, takže jsme od ní určitě neustoupili.“

Co říkáte na Matěje Šína. Gól dal po pár vteřinách na hřišti.

Když jde hráč za takového stavu na hřiště, ví, že musí pomoct. A on pomohl.“

Fanoušci se v Praze předvedli skvěle, jak jste je vnímal?

„Ti naši jsou výborní všude, ale já je v průběhu utkání moc nevnímám, nemám čas se na to soustředit, tak ani nevím, jaké bylo choreo, ale jsou skvělí. A kdyby měli možnost být tu ve větším počtu, určitě by přijeli.“