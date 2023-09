Zmar Hradce. Weber: Nejhorší utkání. Kušej spláchnul přestup do záchodu

Pět střel na bránu, pět inkasovaných gólů. Hradec Králové prožil v sobotu hrůzné odpoledne v Mladé Boleslavi. Hosté už ve 21. minutě prohrávali 0:3 a ke středovému kruhu mohli hodit ručník, konečný resultát zní 1:5. „Byli jsme jako boxer, co se jen potácí v ringu,“ štvalo trenéra „votroků“ Jozefa Webera. Domácí protějšek Marek Kulič zase mluvil o tom, jak po třízápasové pauze do sestavy vrátil klíčového útočníka Vasila Kušeje.

Euforie z nového stadionu, demolice Českých Budějovic (5:1) a zajímavých výkonů rychle vyprchává. Hradec v sobotu padl počtvrté z pěti ligových utkání, proti Mladé Boleslavi udělali hostující hráči prakticky všechno špatně. Brzy prohrávali 0:3, celkově padli 1:5 a domů ze stadionu, kde trávili uplynulé sezony v azylu, odjížděli silně znepokojení.

„Sehráli jsme nejhorší utkání, co jsem od léta v Hradci. Venku jsme sice moc bodů nezískali, ale některé výkony měly parametry. Dneska jsme propadli ve všech směrech, domácí zaslouženě vyhráli. Rozhodlo se v prvních dvaceti minutách, nestíhali jsme fotbalově ani v osobních soubojích,“ začal smutné hodnocení hradecký trenér Jozef Weber.

Boleslav celý zápas bez problémů kontrolovala. Hosté snížili až na 1:4 po brance Petra Juliše. Po drtivém úvodu neměli nárok, hradecká obrana absolutně nestíhala. „Změnili jsme rozestavení, hráče, ale byli jsme jako takový boxer, co dostane tvrdou ráno v ringu, už se jenom potácí a čeká na konec utkání. Ani gól nám nepomohl. Utkání považuji za velice nepovedené,“ pokračoval rozladěný kouč.

Naopak Boleslav před třítisícovou návštěvou potěšila domácí fanoušky. „Vyhrát 5:1 nad Hradcem je fantastické. Dali jsme rychlé branky, vyšel nám vstup do utkání. Pak jsme chvilku nechali Hradec hrát a čekali na brejky. V poločase jsme si řekli, abychom nic nepodcenili, byli stále aktivní. Pomohla nám čtvrtá branka, zklidnili jsme se a bylo po zápase. Ke konci jsme si utkání užívali, což je logické,“ hodnotil spokojený trenér Boleslavi Marek Kulič.

Po třízápasové pauze se v sestavě objevil i Vasil Kušej. Klíčový útočník, jemuž na poslední chvíli nevyšel transfer do nizozemského Utrechtu, ke konci přestupového okna se řešila i nabídka od Slavie. Nakonec nic nevyšlo a drobný, podsaditý křídelník zůstal ve středočeském klubu.

Kušej odehrál vynikající zápas, krásnou individuální akcí zvýšil ve druhém poločase na 4:0. „Pro toho chlapce to bylo strašně těžké. Každý hráč, co chce někam přestoupit, to má v hlavě. S přestupem se to táhlo, do poslední chvíle se řešily různé věci. Byl strašně zklamananý, ale fantasticky k tomu přistoupil,“ zmínil Kulič.

Mladého účastníka letního EURO jednadvacítek se podařilo včas nastartovat. „Pomohla mu kabina i my trenéři, on sám neměl sklopenou hlavu. Spláchnul to do záchodu, jako kdyby přišel nový hráč na konci přestupního termínu. Pracoval v týdnu velice dobře, nebylo proč ho nepostavit do základu. Odpracoval to perfektně a korunoval to krásným, důležitým čtvrtým gólem,“ chválil Kulič.