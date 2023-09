Kováč: Daňka jsme hodili do vody. Hráče jako Hlavatý musí sudí chránit

Jak hodnotíte utkání se Slavií?

„Do 10. minuty jsme se za obranu Slavie docela dostávali, ale finální fázi jsme neřešili dobře. Potom už jsme měli problém dostat se z naší poloviny. Věděli jsme, že na Daňka a Hlavatého budou hrát hodně agresivní osobku, tak jsme si museli pomoct dlouhými balony na Pavla Černého. Moc jsme to ale nahoře neudrželi. Do druhého poločasu to chtělo svěží vítr, tak jsme tam poslali Krobota, který to oživil. Druhý poločas jsme měli náznaky, ale na rovinu: Slavia měla dost příležitostí a nás dost podržel Budinský. Do konce zápasu nás udržel v naději, že zápas třeba srovnáme. Šance nakonec přišla, ale Mandous to dobře chytl. Nabádal jsem v poločase, abychom byli trpěliví a udrželi tento stav, gól jsme ale nakonec nedali a Slavia vyhrála zaslouženě.“

Jak moc bolí fakt, že jste mohli remízu uhrát? Závěry s velkými kluby stály v poslední době Pardubice body...

„Je to o vstřelené brance. Měli jsme dobrou pětiminutovku, dobře kopnuté rohy, ale nešli jsme tam dostatečně důrazně. Mukwelle šel do hlavy velmi dobře, jinak ale šancí moc nebylo. Se Slavií je to složité, ale kluci se prali statečně.“

Noví hráči William Mukwelle a Pablo Ortiz podali slibné výkony, jak je hodnotíte?

„Řekl bych, že stoperská dvojice celkově odehrála dobrý zápas. Kukučka čtrnáct dní kvůli kotníku netrénoval. Ortiz se každou minutou zlepšoval, ze začátku byl trochu nervózní. Mukwelle přišel v průběhu zápasu a ukázal kvalitu. Musíme jen zapracovat na herní disciplíně, trochu se nám pak zbořila organizace, kluci běhali, kde chtěli. Chápu, že to chtějí brát na sebe, ale musíme být pořád organizovaní. V defenzivě jsme i díky štěstí a Budinskému odehráli slušný zápas.“

Velké téma pro Pardubice je Kryštof Daněk. Jak byste zhodnotil jeho výkon a v jakém přišel nastavení?

„Přišel ve výborném nastavení, každý fotbalista chce hrát a ve Spartě to měl složité. Dlouho nehrál soutěžní zápas a hned jsme ho hodili do vody. Říkali jsme mu, že to je ideální zápas na rozkoukání. V žádném případě nás nezklamal, ale je vidět, že dlouho nehrál. Věříme, že se bude každým zápasem zlepšovat, kvalitu má velmi dobrou.“

Byla absence herní praxe vidět v řešení některých situací? V prvním poločase tam měl nějaké ztráty...

„Souhlasím. Vzali jsme ho kvůli nadstandardnímu řešení ve finální třetině hřiště. Věříme, že poroste psychicky i herním nastavením. Zápasy mu pomůžou a on pomůže nám.“

Výkon Pabla Ortize už jste trochu zhodnotil. Jak na vás nová posila působí v tréninku a jaký je to hráč charakterově?

„Působí na nás velmi dobře, i když je to někdy takové vláčné. To tak u těchto hráčů klasicky bývá. Celý klub byl zvědavý, jak se s tím popere, těžší zápas asi mít nemohl. Nakonec to odehrál stejně jako Daněk velice kvalitně. Apelovali jsme, ať je neskutečně koncentrovaný a připravený, že takový zápas možná ani v Dánsku není, i když nechci snižovat tamní ligu. Jurečka, Tijani, Chytil, Schranz, Jurásek... ale porval se s tím dobře.“

Michal Hlavatý to v zápase hodně schytával, pomáhala si podle vás na něj Slavia nedovolenými zákroky?

„Plán Slavie bylo otupit Daňka s Hlavatým. Když jsou dobře pokrytí, je to pro nás složitější. Samozřejmě bych chtěl, aby ho rozhodčí víc chránili. Je hodně pokopaný. Dostává hodně naloženo a taková moje výzva zkrátka je, aby takoví hráči byli více chránění. Plán Slavie každopádně vyšel.“