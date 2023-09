Breite režíroval obrat, Sigma je třetí. Lidi však chodí na hokej

„Do zápasu jsme vstoupili aktivní hrou z bloku na rychlé protiútoky. Jedna akce se nám povedla, když jsem mával na Alliho a on mi to pěkně dal. Není hamoun, ukazuje to i v tréninku. Pak jsme byli do přestávky pod tlakem, měli zbytečné ztráty, neudrželi balon. Olomouc si začala vytvářet šance a bohužel nám dala dvě branky. Ve druhém poločase jsme chtěli být více na balonu, což se dařilo. Byli jsme lepší, ale úplně stoprocentní šance jsme si nevytvořili. I tak si myslím, že alespoň bod jsme si při vší úctě k Olomouci zasloužili. Sigma byla dobře zavřená, ale měli jsme dávat balony víc pod sebe. Na to tam byly díry, viz ten můj gól v prvním poločase. Chtělo to kvalitnější řešení v krajích, měli jsme tam dobré náznaky. A pak větší tlak do brány, větší dravost.“ Jiří Skalák, střelec Dynama