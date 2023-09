Tanko? Sudí nechybovali. Pravidla ale hned upravíme, říká Kureš z FAČR

Můžete popsat, jak pravidla nebo soutěžní řád FAČR řeší situaci, která se stala v Ďolíčku?

„V pravidlech je přímo uvedeno: 'Zraní-li se ještě před utkáním hráč družstva, doplní družstvo počet hráčů některým z nahlášených náhradníků a současně družstvo smí doplnit počet náhradníků o dalšího náhradníka. Zraní-li se ještě před utkáním některý z náhradníků, může družstvo doplnit počet náhradníků o dalšího náhradníka.' Čímž se dalo chápat, že když mužstvo doplní lavičku o dalšího náhradníka, nebude to ten hráč, který měl být původně na hřišti.“

Z logiky věci to tak možná vyplývá, ale přímo to uvedeno není ani v pravidlech, ani v soutěžním řádu FAČR, že?

„Přesně tak. FIFA měla formulaci v minulosti stejně. Ale zřejmě se někde stalo v praxi to, co teď u nás, tak ještě dopsali větu, jaká byla třeba v regulích MS v Kataru, že zraněný hráč nesmí zůstat v základní sestavě, ani jako náhradník, je ze zápasu vyřazen.“

Je to tak ve všech soutěžích UEFA i FIFA. Takže podle vás se jen tato změna postupem času nepřevedla do českého soutěžního řádu a vznikla tato mezera v pravidlech?

„Ano, dá se říct, že v pravidlech to není upraveno, ani v nových změnách pravidel to není. Z pravidel vyplývá, aby se mužstvo doplnilo dalším náhradníkem, aby se nejednalo o stejného hráče, ale striktní věta o tom není. Ale domluvili jsme se po včerejšku, že zaujmeme opatření a vydáme pokyny rozhodčím a delegátům, aby se to neopakovalo a bylo to jasné pro všechny. Děláme to proto, že měnit pravidla soutěží můžeme až po skončení ročníku.“

Jak konkrétně tedy bude tento doplněk či pokyn vypadat?

„Bude se teď jednat o doplněk ze strany Komise rozhodčích v rámci pravidel. Domluvili jsme se s LFA, aby opatření bylo přijato hned a něco podobného se nestalo znova. Pak se tato změna dodá do soutěžního řádu, pravidel i rozpisu soutěží. Řešíme teď profesionální ligy, ne nižší soutěže, kde je situace trochu jiná. Zápis se uzavírá ne šedesát, ale patnáct minut před začátkem utkání. Takže ve výkonnostním fotbale podobné problémy tolik nehrozí. Nehledě na to, že se takové situace v nižších soutěžích mohou stát častěji.“

Nebojíte se ohrožení regulérnosti soutěže, že v jednom zápase to takto platilo a najednou se bude dělat změna pro zbytek soutěže?

„Toho se nebojím, protože to není takový přestupek, který by narušoval regulérnost soutěže. Hráč je řádně registrovaný, je členem klubu a jen se zranil. Pravidla nebyla porušena, protože to v nich nebylo striktně uvedeno.“

Měl rozhodčí z vašeho pohledu zakročit, když říkáte, že z logiky věci a pravidel FIFA nebo UEFA vyplývá, že by se Tanko neměl vrátit na hřiště? Nebo situaci vyřešil správně tím, že střídání Tanka pustil?

„Někteří naši rozhodčí nejsou mezinárodní sudí, neměli možnost se s tímto nařízením seznámit. V nejvyšší české lize se to nikdy nestalo, řeší se to až teď, když se to stalo. Rozhodčí podle mě neporušili pravidla, nebyla to jejich vina.“

Bude to tedy platit od příštího kola?

„Ano, chceme, aby to platilo už příštího kola, určitě.“