Poslední Karviná v krizi: Hejdušek v obavách. Kdo ho může nahradit?

Nováček z Karviné se dál trápí. Po šokujícím vyřazení s třetiligovým Uničovem v MOL Cupu padl tým Tomáše Hejduška i v 8. kole FORTUNA:LIGY doma s Teplicemi (0:1). Bezprostředně po utkání klesla Karviná na poslední místo tabulky. Trenérova pozice je v ohrožení, v zákulisí už padlo jméno případného nástupce. Do úvahy přichází Roman West (42), který nedávno skončil v Třinci.

Euforie a vlna nováčkovského nadšení je pryč. Karviná v elitní soutěži zažívá krušné časy. Od senzačního vítězství v prvním kole nad Zlínem (4:1) se výsledkově trápí, získala jediný bod doma s Jabloncem (1:1). K tomu nečekaně vypadla v MOL Cupu s Uničovem (0:1) a do konce sezony přišla kvůli zraněnému kolenu o zkušeného univerzála Rajmunda Mikuše, který byl se třemi góly nejlepším střelcem týmu. Teď už se hraje i o trenéra.

Progresivní kouč Tomáš Hejdušek (43) dovedl Karvinou zpátky do ligy. Sice to nebyla žádná suverénní jízda, ale první místo a přímý postup jeho tým uhájil. Teď už je nadšení a nováčkovská euforie pryč. Stejně tak herní lehkost. Proti Uničovu ani Teplicím si Karvinští v křeči nedokázali vypracovat pořádnou šanci. Ani ze standardních situací, které tým dřív zdobily. Jedinou nabídnul už v 5. minutě výjimečně chybující brankář Tomáš Grigar, ale Akinyemiho pak vychytal.

Pryč je i trenérova jistota. Byť je připravený bojovat. „Já svoji pozici vnímám pořád stejně, žádný takový tlak si na sebe nepřipouštím,“ reagoval Hejdušek na přímý dotaz. „Není to příjemné, když na vás lidi křičí. Na druhou stranu, lidi chodí na góly a my je nedáváme. Už druhý zápas, když vezmu i pohár. To k tomu patří. Já se v žádném případě nehroutím, život jde dál.“

Že by se po ztrátě s Teplicemi, která přišla na konci zápasu po jediném vážnějším zaváhání v obraně, konaly fanouškovské protesty, se říct nedá. Nicméně historicky není v Karviné s trenéry extra trpělivost.

Karviná - Teplice: Rána pro domácí, skvělou práci Vachouška zužitkoval Fila, 0:1! Video se připravuje ...

V zákulisí už padlo jméno případného nástupce – Roman West. Dvaačtyřicetiletý trenér má v regionu slušné jméno - vedl Vítkovice, devatenáctku Baníku, Hlučín, Opavu a naposledy Třinec. Tam sice nedávno skončil po pouhých pěti měsících, nicméně s Opavou se v květnu 2022 dostal do baráže o postup do FORTUNA:LIGY. Opavané tehdy nestačili na Bohemians Praha (0:1 a 0:2). A Karvinští o Westovi uvažovali už dřív.

Trenér Hejdušek je připravený o pozici a výsledkový obrat bojovat. Po prohře s Teplicemi zklamání neskrýval. „Obrovské, bohužel jsme neměli dostatečnou kvalitu, abychom se dostali do více šancí. Kluci makali, v tom jim nemám co vytknout, bohužel z jediné střely dostaneme branku. Pár minut před koncem.“

Chybu hledal i u sebe. Sám řekl, že střídání v závěru mu nevyšla podle představ. „Jak jsme měli zhruba od šedesáté minuty optický platonický tlak, tak jsem se tam rozhodl dát Luckyho (Ezeha) a Doliho (Doležela). Bohužel to nevyšlo, Adeleke (Akinyemi) zaměstnával obranu daleko víc. A potom si vyčítám, že jsem tam dal Bohyho (Boháče). Když jsme obdrželi branku, chyběla nám větší kreativita a kreativnější hráči. Tohle jde za mnou.“

Pokud u týmu zůstane, vidí jedinou možnou cestu z krize: tvrdá práce. „Jasně, poslední výsledky nepřidají mně, ani týmu. Psychicky nás to sráží. Pohár jsme taky chtěli zvládnout, bohužel psychika kluků pracuje. Cesta z krize je jen tvrdá práce. Jsem rád, když už nic, že se konečně po zranění vrátili Matej Čurma a Lukáš Budínský, to jsou pozitiva. Teď musíme pracovat, začít si věřit, vyhrát zápas a odrazit se z toho.“ Otázkou je, zda k tomu ještě dostane prostor.

