Šílený Zlín, skvělá Plzeň. Projevila se dobrá forma, lebedil si Koubek

Koubkův výběr se ideálně naladil na čtvrteční bitvu s Ballkani v Konferenční lize. Sebedůvěru posílil sedmi „fíky“, k tomu ušetřil síly, neboť kouč mohl po hodině hry s klidným svědomím čtyřikrát vystřídat. Devastace Zlína byla nemilosrdná. „Tolik gólů nemůžeme dostat. Až na jeden byly všechny stejné, nefungovala obrana ani záloha. Vyžrali jsme si to až do dna,“ klopil zrak kapitán poražených Dominik Simerský. Výsledek je fakt ostudný. Vůbec se nedivím, že je to nejvyšší domácí porážka Zlína v lize. Ale nesmíme plakat, za týden je další zápas.“

Zlínská obrana neměla vratké nohy. Ona na žádných ani nestála. Hosté si prostě stříleli, jak chtěli. Bez stresu, tlaku od protihráčů. Takhle dorážel zblízka Cadu, jenže místo prázdné branky napálil k údivu všech břevno. Kanonádu tak odstartovala Chorého přesná rána ze sedmnácti metrů, vzápětí se za úder kopačkou do Durosinmiho hrudi nechal školácky vyloučit štítový záložník Černín. „Zásadní moment, který nám zápas ulehčil,“ věděl Koubek. „Pak už se projevila dobrá sportovní forma našeho mužstva a pravděpodobně i větší herní vyspělost. Máme kombinační i náběhové hráče, což se projevilo. Měli jsme šance a byli jsme produktivní,“ lebedil si.

Černínovým zkratem odpor Zlína záhy skončil, byť Vukadin Vukadinovič ještě před půlí favorita na chvilku vystrašil nádherným gólem z odraženého rohu. Potlesk fanoušků po jeho trefě na 1:2 sotva dozněl, když Šulc další dorážkou překonal Mateje Rakovana potřetí.

A pak šlo fakt jen o to, kolik hosté dvojce ve zlínské brance (Stanislav Dostál je na marodce) nasypou. Po dvou Šulcových zářezech se dostalo i na Pavla Buchu. Po pauze tempo logicky upadlo, i díky hromadnému střídání na straně vítězů. Přesto to padalo dál. Dvakrát udeřil Durosinmni, poprvé po centru Jana Kopice a podruhé uklidil na zadní do sítě Dwehovu hlavičku. V závěru se ještě ujal Klimentův akrobatický pokus. „Už jsme mysleli na pohár, proto tam šli kluci, kteří neměli takovou herní praxi a hráči základní sestavy mohli ušetřit půl hodiny síly,“ uvedl Koubek, jenž jako trenér na profi úrovni dosud zvítězil nejvýše 5:0.

Plzeň byla pevná i vzadu, výtečně opět zahrál Sampson Dweh a dva těžké zákroky si připsal brankář Jindřich Staněk. Zlín v deseti? Komparz. „Měli jsme hrůzostrašný začátek, ještě jsme spinkali. Probouzeli jsme se pomaleji. Na pohodový zápas to nevypadalo,“ vybavil si Koubek nebezpečnou Cedidlovu hlavičku z první minuty, kterou Staněk vytáhl tygřím skokem na roh.

Zlínské záchvěvy nemohly reálně konkurovat daleko silnějšímu protivníkovi. Zvlášť když chyběl zraněný talent Tom Slončík a Davida Tkáče kouč po žluté kartě radši stáhl ze hry. Bál se, že dostane druhou a přijde o něj pro další kolo na Baníku. „Nevím, jestli se to dalo zastavit,“ pokrčil po debaklu rameny trenér Pavel Vrba. „Po vyloučení a při kvalitě útočné fáze Plzně to bylo hodně těžké. 1:7 je pro nás krutý výsledek, nicméně soupeř měl zápas pod kontrolou,“ uznal.

První minuty odehrál novic Selmir Pidro ze St. Louis CITY a na levém beku nevypadal špatně. Dá se očekávat, že si tohle místo dříve nebo později zabere pro sebe. Proč ale nedorazil nový útočník? „To se zeptejte někoho jiného. Sportovního úseku,“ reagoval Vrba. Následně připustil: „Možná bychom měli hledat hráče i na jiné posty.“