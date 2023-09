Přihraj, dej gól. Střelec Birmančevič se učí od Benzemy: Souhra nám funguje

Zahrál jste nejlépe v dresu Sparty?

„Myslím, že už jsem zahrál dobře například v Evropě, proti Pardubicím. Rozdíl asi dělají ty dva góly, které jsem dal.“

Pomohla vám reprezentační pauza?

„Nebyl jsem nominovaný do národního týmu, měl jsem tři, čtyři dny volno. Myslím, že moje tělo to potřebovalo a jsem zase připravený, abych byl schopný absolvovat zápas každé tři nebo čtyři dny.“

Dvakrát jste skóroval. Je to pro vás zásadní?

„Primární je, že všichni hrajeme pro tým. Učím se, co říká například Karim Benzema. Když má ofenzivní hráč možnost, vystřelit a dát gól, tak to udělá, když má možnost nahrát, tak nahraje. Je vidět, že nám to vzájemně funguje, dneska jsem například přihrával na gól Lukáši Haraslínovi. Bylo vidět, že máme souhru, že se jen nesnažíme každý vstřelit branku.“

Proč je to důležité?

„Jsme mužstvo, které chce vyhrávat. Není to tak, že na hřišti jsme každý sám za sebe. Pokud by to tak bylo, tak bychom prohrávali. Tentokrát se stalo, že jsem měl šance já, proto jsem střílel, příště to bude třeba Honza Kuchta.“

V minulé sezoně jste neměl taková čísla, jak připomněl i trenér Priske. Co se změnilo?

„Hlavně že hraju. Ve Franci jsem naskakoval na deset patnáct minut, což je opravdu málo, navíc proti takovým soupeřům jako je PSG nebo Marseille. To není prostě ta příležitost získat čísla do statistik, protože se věnujete v podstatě jen bránění. I proto chci poděkovat trenérovi Priskemu, že mi dal šanci a já budu v Evropě i lize ukazovat, že si ji zasloužím.“

Cítíte se tedy v TOP formě?

„V minulosti jsem odehrál spoustu dobrých zápasů, ale loňská sezona, jak už jsem říkal, mě zabrzdila, vlastně jsem ji ztratil. Ještě nemám v nohách tolik zápasů, teď jdu krok po kroku, snažím se zlepšovat. Věřím, že budu co nejdříve na svém maximu.“