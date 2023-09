Na druhé straně by penalta byla, byl si jistý Svědík. Proč osekal sestavu?

Jste s vysokou prohrou smířený?

„Ne, spíš to ve mně vře, ty emoce jsou. Ale prostě vidím jasné příčiny porážky. Viděl jsem nekvalitu, neorganizaci. Dostali jsme góly ze situací, na které jsme se připravovali. Jsem naštvaný, že k takovým věcem dojde.“

Většinou býváte rozladěnější.

„Spíš přemýšlím, co bude dál. Je důležité jít od toho rychle pryč, ukázat si na videu ty špatné věci, poučit se. Na druhou stranu to ale hodit za hlavu a připravit se psychicky na další utkání.“

Chyběli vám klíčoví hráči. Opravdu nemohli nastoupit? Někteří byli na lavičce.

„Takovou sestavu jsem postavil, protože jsem musel. Začalo to Milanem Petrželou, snad má lehčí zranění. U Marka Havlíka jde o lehké podvrtnutí, čekali jsme, jestli to nepůjde, ale ráno řekl, že ne. Standa Hoffman včera onemocněl, má virózu. Vlasta Daníček se vrací po zranění. Ve středu byla nějaká sestava, včera jiná a nějaká se z toho udělala. Bylo to na poslední chvíli, takže velmi složité, nebyl tam prostor pro nějakou souhru, součinnost, pro takové věci.“

Mezi náhradníky byl však i třeba Jan Kalabiška.

„Ten byl připravený, ale při rychlostních dispozicích hráčů Sparty to nebyl zápas úplně pro něj. Změny byly vynucené, museli jsme je udělat. Šli jsme do zápasu s nějakým záměrem, ale ten se zboural, protože jsme dostali dva rychlé góly a všechno šlo vniveč.“

V čem vám hráči scházeli nejvíce?

„Nechci se na to vymlouvat, ale s takovým soupeřem je to citelně znát hlavně v takových věcech, jako je organizace hry především v obranné fázi, šlo také o chování po ztrátě míče. Zase ale dostali příležitost další hráči a my aspoň vidíme, jak jsou schopní se s tím vypořádat.“

Ve druhé půli jste však nějaké šance měli, navíc jste žádali dvakrát penaltu. Jak jste situace viděl?

„Jsem přesvědčený, že kdyby to bylo na druhé straně, tak minimálně jedna prostě bude. Merchas Doski se dostával před hráče, on vůbec nehrál balon, ani nevěděl, kde je, jen Merchase držel rukama. Bylo nám řečeno, že je to málo. Za mě je to zbytečné, kvůli tomu jsme neprohráli, ale jak říkám, na druhé straně by to penalta stoprocentně byla.“