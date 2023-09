Priske: Ofenzivní trio? Jejich nejlepší zápas. Preciado bude brzy fit

Byl to nejpřesvědčivější zápas v této sezoně?

„Pravděpodobně ano. Ale někdy moje paměť není tak dobrá a navíc jsem víc v přítomnosti. Odvedli jsme dobrý výkon v mnoha ohledech. Někdy je těžké vracet se po reprezentační přestávce, kdy ztratíte pár procent v souhře. Ale kluci ukázali, že mají velký hlad a hodně energie. I když jsme udělali v ofenzivě pár chyb, pak jsme dominovali.“

Jak jste byl spokojený s ofenzivní trojicí Kuchta, Birmančevič a Haraslín?

„Od všech tří to byl dobrý výkon. Do ofenzivy mají bez debat vysokou kvalitu a víme, čeho jsou schopní. Ale naše práce je pořád všechny posouvat a tlačit na ně. Hlavně jim připomínat, že mají i defenzivní úkoly. Pro mě je důležité, jak spolupracují s ostatními při defenzivě. Mám radost ze čtvrtého gólu, kdy Haraslín získal míč poměrně vysoko od naší brány a Birmančevič z toho dal branku. Tohle od nich chceme. Byl to od nich nejlepší zápas.“

Poprvé nastoupil aspoň na dvacet minut Angelo Preciado. Co si od něj slibujete a kdy bude připravený naskočit v základu?

„Očekávám, že bude brzy fit. Samozřejmě neodehrál v Belgii moc zápasů, ale nastoupil na dost minut v národním týmu. Z toho pohledu by to mělo být v pořádku. Teď měl po reprezentačním srazu dlouhé lety, měl i nějaké problémy a do Prahy přiletěl až v pátek večer. Věříme ale, že fyzicky bude brzy připravený. Jinak co se týče jeho schopností, je rychlý a silný. Má taky individuální dovednosti a týmu přinese kvalitu i zkušenosti z mezinárodních zápasů.“

Co vám to ukázalo před zápasem s Arisem?

„Je potřeba tyhle zápasy oddělit. Tohle byla důležitá výhra a hlavně dobrý výkon. Jsem rád, že jsme hned první zápas ze sedmi, které nás čekají za následujících dvaadvacet dní, vyhráli takovým výkonem. Bylo klíčové chytit tuhle pasáž hned na jejím začátku. Co se týká čtvrtka, bude to úplně jiný zápas. Aris má jinou kvalitu než Slovácko. Chceme ale zůstat na této cestě a udržet disciplínu a mentalitu. Až teď se začneme chystat na Limassol.“