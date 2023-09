Kairinen: Priske je ještě důslednější. Fin sní o TOP lize, vypíná u vaření

Chlapík, z něhož vyzařuje absolutní klid. V třaskavém zápase, na tréninku i v civilu. Ne jinak tomu bylo, když Kairinen před rozhovorem vkročil do učebny ve sparťanském centru na Strahově, usmál se a už se rozhlížel, kam v místnosti plné židlí usedne.

„Ano, skvělý zápas a výsledek,“ reagoval po gratulaci k poslední ligové výhře nad Slováckem (5:0). Pak se pustil do povídání o Praze, Finsku, rodině i progresu českého mistra.

Jak jste se zabydlel ve Spartě?

„Jsem tady už přes osm měsíců a všechno bylo hned od začátku skvělé. Bylo velmi snadné se ve Spartě usadit. Zázemí má pěkné, trenérský tým znám, hráči jsou velmi přátelští, všichni mě vzali v pohodě. A je jasné, že když hrajete dobře, je jednodušší do týmu i systému zapadnout. Mimo fotbal je super i Praha, krásné město. Začátky jsem si užil.“

Ale přece jen jste poprvé mimo sever Evropy, zvykal jste si na novou zemi i klub. Bylo to komplikovanější?

„Ani ne. Jak jsem řekl, znal jsem trenéry už před tím a s Brianem si obzvlášť hodně povídám. Než jsem sem přišel, všechno mi vysvětlil, mluvil jsem hodně i s Tomášem Rosickým (sportovní ředitel) a díky tomu bylo pro mě snazší se usadit. Samozřejmě že fotbal je v Česku jiný než v severských zemích, ale pro mě to nebyla až taková výzva. Ano, pár věcí se změnilo, ale jak všichni mohou vidět, zabydlel jsem se docela dobře.“

Hrál trenér Priske velkou roli v tom, že jste přišel do Sparty?

„Pravděpodobně to bylo pro mě asi to nejdůležitější. Když mě Sparta kontaktovala, abych se stal součástí jejího projektu, nepřemýšlel jsem o tom. Navíc jsem ji už dřív znal, je to obrovský a evropský klub, takže tohle byla pro mě úžasná příležitost.“

Sparta sdílela videa z kabiny, kde je kouč hodně emotivní, v motivační řeči používá dost vulgárních slov. To vám vyhovuje?

„Vždycky pomůže, když