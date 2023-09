Karviná čeká na trenéra. Mikuš ocenil gesto kabiny: Až mi ukápla slzička

Rajmund Mikuš (27), který je se třemi góly nejlepším střelcem týmu, se zranil v posledním utkání před reprezentační přestávkou na Slavii (1:5). Při snaze odkopnout míč před Muhamedem Tijanim si prohnul pravé koleno. Výsledkem bylo vážné poranění kolenního kloubu a stehenního svalu. Čeká ho dlouhá pauza, podle prvních odhadů má po sezoně.

I proto si Karvinští připravili speciální trika se vzkazem pro svého parťáka. „Jeho zranění je pro nás velká ztráta, Miki byl ve skvělé formě, padalo mu to tam,“ říkal obránce Matej Čurma. „Všichni mu přejeme, aby byl co nejdříve zpět. Chtěli jsme vyhrát i pro něj, konečně to zlomit, o to víc nás prohra mrzí.“

Nápad přišel z kabiny, Mikuš o něm nevěděl. Dojetí neskrýval. „Jen to dokazuje, jak je kabina jednotná a soudržná. Máme výbornou partu.“

Teď ještě zbývá dořešit, kdo bude karvinskou partu trénovat a bojovat s ní o udržení v elitní soutěži. Podle informací iSport.cz jsou na seznamu vysoko Roman West a Ondřej Smetana. První je po nedávném rozchodu s Třincem volný, druhý je trenérem Hlučína v MSFL.

Roman West (42) přišel do Třince v dubnu, kdy klub bojoval o záchranu ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Začal senzačním vítězství proti první Příbrami (2:1), která se právě s Karvinou přetahovala o přímý postup do ligy.

Z dalších sedmi zápasů pod Westovým vedením získal tým jen dva body a sestoupil do MSFL. Poslední zápas sezony hráli Třinečtí shodou okolností v Karviné (0:1), kde pak sledovali radost a oslavy soupeřů z návratu do ligy.

V aktuálním ročníku MSFL byl West na třinecké lavičce pouze šest zápasů. A přestože v nich Třinec jen jednou prohrál s Uničovem (1:3), získal 11 bodů a třeba karvinské béčko na jeho půdě porazil 4:1, šéfové klubu Westa i s asistentem Alešem Buzkem odvolali. Nahradil je Martin Pulpit.

„Naše mužstvo má vytvořené nadstandardní podmínky, kterým však neodpovídají výsledky ani předvedená hra,“ vysvětloval odvolání šéf třineckého klubu František Šturma. „Rozhodli jsme se tedy dát mužstvu nový impulz. Oběma trenérům děkujeme za jejich služby a přejeme jim úspěchy v další práci.“