TOP derby „S“ posledních let: červené, demolice i plyšáky pro Stancia

Slavia se Spartou v dosud odehraných osmi ligových kolech ztratily pouhé dva body. Zrovna tak oba celky úspěšně vstoupily do základní skupiny Evropské ligy. Nedělní velkolepé derby pražských „S“ slibuje z herního pohledu dost možná nejlepší vzájemnou bitvu za poslední roky. Není to tak dávno, co tahle setkání připomínala zákopovou válku a nebyla nouze o červené karty či přehmaty sudích. Projděte si před nedělním šlágrem ta nejzajímavější derby z minulých let.