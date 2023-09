TOP sestavy z hvězd „S“ podle expertů: Krejčí všude, dilema napravo i v bráně

Fotbalisté Slavie a Sparty jsou v lize lehce odskočení. Bodově i kvalitou. Síla by ještě nabobtnala, kdyby se oba týmy spojily. O to se pokusili experti, které oslovila redakce deníku Sport. Bývalí hráči a trenéři pražských „S“ vybrali před dnešním derby v Edenu ideální sestavu složenou ze svěřenců Briana Priskeho a Jindřicha Trpišovského. Shodli se na jménech Ladislav Krejčí a Lukáš Haraslín. Potíž nastala na pozici pravého záložníka a neshody panovaly v brance. Pro zobrazení sestav se přihlaste, nebo zdarma registrujte. Získáte tím přístup k dalšímu obsahu, diskuzím a výsledkům anket.

Obsah pouze pro přihlášené uživatele Přihlásit / Registrovat

„Zvolil bych formaci 4-4-2. Do branky jsem se rozhodl pro Aleše Mandouse, protože znovu začal chytat a dostal se do slušné formy. Stoperskou dvojici by vytvořili Igoh Ogbu s Ladislavem Krejčím, kteří jsou kvalitní. Na hrotu bych nasadil Václava Jurečku a Lukáše Haraslína, který je v posledních zápasech velmi produktivní.“