Frťala po Liberci: Nadstandardní derby. Vyloučení Hronka? Úplně zbytečné

Je bod ztráta, nebo s ním jste spokojený?

„Nemyslím si, že to je ztráta, musíme respektovat kvality soupeře. Skvěle jsme začali díky dvěma gólům ze střední vzdálenosti, ale vlastní gól nás trochu rozhodil, za což byli domácí odměněni poločasovým vedením. Jsem ale rád, že jsme na to dokázali reagovat. I v desíti jsme soupeře pustili jen do jedné šance. Bylo tam hodně rohových kopů, naše defenziva ale pracovala dobře.“

Co jste řekl hráčům o poločase?

„Hráče jsem spíše uklidňoval, zbytečně jsme řešili věci, které už nejdou vrátit, fauly a další věci. Musel jsem je naladit tak, aby koukali do druhého poločasu a neřešili to, co bylo.“

Jak jste viděl vyloučení Petra Hronka?

„Naprosto zbytečné, zkažená přihrávka a faul. Tyto situace fotbal přináší. Ale musím říct, že i v deseti jsme měli dvě situace, kdy jsme šli do rychlého protiútoku a mohli jsme to gólově vyřešit.“

Liberec - Teplice: Hronek dojel Višinského a po druhé ŽK byl vyloučen Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

Lukáš Mareček i Petr Hronek dostali relativně brzy žluté karty, navíc byli hodně emotivní směrem k protihráčům a rozhodčím. Nepřemýšlel jste o poločasovém střídání i vzhledem k tomu, že hráli na nebezpečného Ahmada Ghaliho?

„Bylo to nadstandardní severočeské derby, to emoce prostě přináší. To, že se po brzké žluté vyvarovali zbytečných faulů, to klobouk dolů. I když vlastně Hroňas tu druhou žlutou pak proměnil.“ (úsměv)

Do druhého poločasu jste Hronka prohodil s Matějem Radostou. Jak vznikla vůbec myšlenka, že bude hrát pravého wingbeka?

„Hroňas hrál z toho důvodu, že hledáme levého krajního obránce a rozhodli jsme se tam vrátit Radostu, který tam už má zkušenosti. Pořád tvrdím, že to není až tak náročná pozice, máte vedle sebe lajnu. Pořád ale budeme hledat, určitě si to nesedlo tak, abych byl v klidu.“

Ve druhé půli se Teplicím konečně vrátil Abdallah Gning…

„Odehrál skoro celý poločas, věřím, že mu zdraví už vydrží. Dnes opět ukázal své kvality, v dalších utkáních nám pomůže.“