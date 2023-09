Koubka těší rozjetá Plzeň. Na Spartě se nebudeme schovávat, slibuje

Co s vámi dělá, že jste dvanáctou výhrou po sobě překonali klubový rekord?

„Statistiky moc nesleduji, ale je to potěšitelné zjištění. Svědčí to o tom, že mužstvo pracuje dobře a je na dobré cestě.“

Ceníte na týmu, že zápas otočil z nepříznivého skóre?

„Měl jsem po čtvrtku (duel Konferenční ligy proti Ballkani) ze zápasu trošku obavy. Udělali jsme tři změny, abychom dostali do týmu novou energii, celkem se tenhle záměr podařil. Inkasovaná branka samozřejmě byla komplikace. Ale v současném mužstvu je vnitřní síla a dokáže správně reagovat, což se stalo. Při brance jsme propadli ve středu hřiště, to mě mrzelo. Pardubice mají dobré přechody, uprostřed Daňka, Hlavatého, Darmovzala. Tam byla taktická chyba. Nechali jsme hráče v meziprostoru převzít balon.“

Pochválíte za góly stopery Dweha s Hranáčem?

„Je dobře, že se střelecky prosadili po standardkách. Když naše branky zrekapitulujeme, dělí se o ně hodně hráčů. Dali jsme v lize 26 branek, náš nejlepší střelec (Pavel Šulc) jich má pět. Ukazuje to variabilitu mužstva. Máme různé směry, odkud a jak udeřit. Není to situace, kdy hraje celý tým na jednoho střelce na hrotu, tady je to pestřejší.“

Věříte si za týden na Spartu?

„Způsob hry, jaký teď předvádíme, je nadějný. Jsme trošičku otevření pro protiútoky soupeře, na druhou stanu jsme velmi silní v útočné fázi, zapojuje se do ní hodně hráčů. Sparta je jiný level, náš taktický scénář může být také jiný. Určitě chceme být aktivní i na Spartě, nebudeme se schovávat, ale chtít hrát náročný fotbal. K soupeři máme respekt, ale nechceme tam zalézt, takový fotbal hrát nechceme. Při takové sérii, co máme, se na zápas pochopitelně těšíme.“

Bojíte se náročného zápasu bez Jindřicha Staňka, který střídal kvůli úderu do hlavy?

„Nechci předbíhat. Pokud by nemohl být v bráně člen národního mužstva, komplikace to samozřejmě je. Ale věříme dalším brankářům. Marián (Tvrdoň) si vedl suverénně nohama, gól padl po těžké, křížné střele. Pokud by Jindra nemohl chytat, Marián má naši plnou důvěru.“

Lukáš Kalvach odehrál zápas s bilancí 1+3. Dostal se do reprezentační formy?

„To musí posoudit trenéři národního mužstva. Přál bych mu to, aby se stal členem příští nominace. Hraje ve velmi dobré formě, určitě je na tom dobře.“