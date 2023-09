Šlágr bez dvou opor? Kairinen udělal pokrok, Staňkův start řeší doktoři

Na zranění příliš netrpí. Tedy aspoň po příchodu do Sparty. Záložník Kaan Kairinen vynechal na jaře kvůli zdravotním trablům jen zápas s Libercem. Druhá potíž přišla minulý čtvrtek, kdy si poranil kotník. Chybět by neměl dlouho, jenže po Slavii bude pravděpodobně scházet i v dalším šlágru proti Plzni. A co víc, Letenští za něj nemají příliš variant. Nepříjemnost před sobotním hitem však řeší i trenér Viktorie Miroslav Koubek, otazník visí nad Jindřichem Staňkem.

Pohled na Kairinena s berlemi a obvázanou nohou minulý čtvrtek po zápase s Arisem naznačil, že Sparta má problém. Zvlášť před náročným programem. To potvrdil i trenér Brian Priske. „Nevypadalo to dobře,“ poznamenal na tiskové konferenci. I když za pár hodin přišla úleva. Aspoň malá.

Vyšetření bolestivého kotníku nepotvrdilo žádnou zlomeninu ani výrazné poškození vazů. Prognóza zněla: „Kairinen bude chybět pár týdnů.“

Na oko přijatelná zpráva. Jenže finský reprezentant se vyřadil ze hry v nejméně vhodné období. Letenským chyběl v třaskavém derby se Slavií (1:1), v sobotu se bez něj pravděpodobně musejí obejít i ve šlágru s Plzní.

„Nedokážu říct, zda bude v sobotu k dispozici. Byli jsme dva dny v Brně. Uvidíme,“ mlžil Priske po středečním pohárovém duelu s Líšní. V něm Kairinen pochopitelně chyběl, zůstal v Praze stejně jako další hráči, které dánský kouč vynechal z nominace pro utkání s druholigistou.

„V posledních pár dnech trénoval individuálně, každý den dělá pokrok,“ pochvaloval si Priske. Přesto je Kairinenova účast v zápase s Plzní nepravděpodobná a český mistr si bez klíčového hráče ve středu zálohy nejspíš musí poradit už podruhé v řadě.

Proti „sešívaným“ naskočila v základu dvojice Qazim Laci a Lukáš Sadílek. Oba typologicky trochu jiní než Kairinen, mezi jehož přednosti patří především technická dovednost. „Trochu mi připomíná Marka Matějovského,“ řekl už dřív bývalý sparťanský útočník Václav Kadlec.

Laci a Sadílek pak za Finem zaostávají v průnikových přihrávkách i dělbě míčů do stran. Naopak jsou důraznější v defenzivních soubojích. To se v derby hodilo.

Proti Plzni se očekává totožné složení středové dvojice. Možností, jak Kairinena nahradit, totiž Priske příliš nemá. Z užšího kádru kromě Laciho a Sadílka připadá v úvahu snad jen David Pavelka. Za poslední měsíc naskočil jen do tří soutěžních zápasů. Drobek absolvoval proti Arisu, devadesát minut odehrál proti Karviné a ve středu proti Líšni, kdy střídal v nastaveném čase kvůli křečím.

Další důkaz, že Laci a Sadílek pravděpodobně budou znovu hrát pospolu. Ale pozor. Sparta po Plzni letí v týdnu do Sevilly, kde ji ve čtvrtek čeká zápas proti Betisu. Uzdravený Kairinen by se Priskemu v tak našlapaném programu dost hodil.

Hrozba červeného křížku u opory však padla i na Plzeň. Trenér Miroslav Koubek v týdnu připravoval tým na Spartu v nejistotě, kdo nastoupí v brance. Jindřich Staněk o víkendu v domácím zápase s Pardubicemi střídal po střetu se Sampsonem Dwehem, nahradil ho Marián Tvrdoň.

Reprezentační gólman byl otřesený, noc strávil na pozorování v nemocnici. A i když se doktoři na jeho start proti Spartě příliš netváří, není vůbec vyloučené, že se do branky nakonec postaví. Staněk chytat chce, definitivní rozhodnutí padne pravděpodobně až na poslední chvíli.

Jedno je však jisté. „Pokud by do dalšího utkání ze zdravotních důvodů nemohl, pochopitelně by to byla komplikace,“ potvrdil Koubek a doplnil: „Ale Marián do toho vstoupil dobře a má naši plnou důvěru.“

Jak se oba týmy případně vyrovnají s absencemi klíčových hráčů?