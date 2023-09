Smrž poprvé promluvil o Weberovi: Nevěřil mi. Lidsky nám to nesedělo

V létě si Vojtěch Smrž postavil hlavu. V Hradci Králové oznámil, že v klubu nechce pod novým (a také již odvolaným) trenérem Jozefem Weberem pokračovat. „Lidsky nám to nesedělo,“ poprvé kouše do kyselého jablka šestadvacetiletý středopolař. Trénoval s béčkem a čekal, jak celá anabáze dopadne. O ceněného univerzála byl zájem napříč ligou. S nabídkou přišel Baník, nakonec došlo na dohodu s Bohemians. „Trenér Veselý na něčem pracuje. Brzo jsem zjistil, že to má hlavu a patu,“ pochvaluje si.

Po měsících neklidu máte konečně klid na práci. Užíváte si to?

„Ano, v Bohemce jsem zapadl. Spoustu kluků znám, užívám si to v klubu od první chvíle. Chtěl jsem hrát fotbal, to se mi tady splnilo. V Hradci jsem jen celé léto trénoval s béčkem. Ale fotbal takové situace přináší. Na druhou stranu to bylo lepší, než být zraněný. Pár zápasů jsem nehrál, pak se udělal přestup do Bohemky.“

Šel jste do risku. V Hradci jste měl ještě dvouletou smlouvu.

„Já byl celkem v pohodě, spíš rodinu a přátele to nenechávalo klidnými. Věřil jsem, že přestup dopadne. Bylo to na klubech. Hradec byl prodeji nakloněný. Věděl jsem, že někde budu.“

Hodně se skloňoval i Baník. Zájem veřejně přiznal trenér Pavel Hapal. Nechtěl jste spíš do Slezska?

„Zájmu Baníku jsem si moc vážil. Klub jde nahoru, fotbal chtějí dělat na nejvyšší úrovni. Ale Bohemka