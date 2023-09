Velké srovnání: Sigma vs. Baník. Kdo z rivalů je na tom v současnosti lépe?

Video se připravuje ... Není to lokální derby jako takové, ale tradiční souboj dvou velkých rivalů a konkurentů rozhodně. A zvlášť na olomouckém Andrově stadionu, kam by mělo dorazit až devět tisíc diváků, mívá utkání mezi Sigmou a Baníkem vždy impozantní atmosféru. Současná tabulka atraktivitu emotivního duelu ještě zvyšuje. Hanáci se drží hned za top trojkou, Slezané se jim v případě výhry mohou přiblížit. Server iSport.cz rozebírá, kdo je na tom momentálně lépe v různých aspektech. Těsně vítězí hosté...

Management Zatímco Václav Brabec už téměř osm let pumpuje do Baníku vlastní miliony, díky čemuž ho zachránil, stabilizoval a opět mu dodal nejvyšší ambice, Sigma mecenáše několik roků neúspěšně hledá. Alespoň to tedy management tvrdí... Vedení však současný stav spíš vyhovuje, než aby se opravdu intenzivně sháněl investor, který by moravský celek zvedl na vyšší úroveň a stopnul by odchody šikovných odchovanců. Bohatí a sportu naklonění lidé v Olomouckém kraji existují, ale odmítají z různých důvodů spojit jméno se sportovním manažerem Ladislavem Minářem, rázným a neodvolatelným bossem hanáckého klubu. Až město Olomouc splatí Sigmě Andrův stadion, hrozí ekonomický průšvih. V Ostravě už se naopak projevuje koncepční práce ředitele Luďka Mikloška. Názor iSport.cz: Vítězí na plné čáře Baník, na rozdíl od Sigmy nemusí mít strach o budoucnost.

Realizační tým Pavel Hapal přišel do Baníku s asistentem Jiřím Nečkem, kolem nich se během jednoho roku vystřídalo dost kolegů. Po půlroce skončil David Oulehla, přišel Marcel Frajt, v létě pak i Mikloškův člověk Danny Searl. Trenérský rukopis? Herní tvář? Systém? Taktický plán? Všechno pořád spíš neznámé. Zato v Sigmě je v tomto ohledu situace stabilnější – a je to znát. Kouč Václav Jílek s asistentem Jiřím Saňákem zlepšují jednotlivce, ordinují náročný a nepříjemný způsob hry s vysokým presinkem. Ne vždy se samozřejmě vše stoprocentně daří, ale nadrilované principy poznáte na první pohled. Navíc Olomouc pravidelně sbírá body, což je v profesionálním sportu nejdůležitější. V realizáku Hanáků se v poslední době protočili jen kondiční experti a maséři. Názor iSport.cz: Tady má navrch Olomouc, trenérské duo Jílek, Saňák je na vyšší kvalitativní úrovni.

Brankáři S perspektivní trojicí Jiří Letáček, Jakub Markovič, Martin Hrubý má Baník v bráně vystaráno na dlouho dopředu. Sportovní ředitel Luděk Mikloško se rozloučil s Janem Laštůvkou a šel s omlazenou partou do risku. Ten se ale vyplatil. Prvně jmenovaný se po počáteční krizi v Ostravě díky tvrdé práci prosadil a momentálně má nejvíc čistých kont (4) v celé soutěži. Markovič zase předvádí skvělé výkony v MOL Cupu, Slezany podržel v Hlučíně i ve středu v Zápech. Sigma je na tom podobně. Jasnou jedničkou je Matúš Macík, jenž má podobný styl jako Letáček. Kvalitní jsou však i mladší parťáci. Jakub Trefil, Tadeáš Stoppen či Tomáš Digaňa jsou spolehlivými náhradníky, kteří by jednou měli převzít Macíkovu roli. Třeba v případě, že urostlý Slovák zamíří do zahraničí. Názor iSport.cz: Remíza. Sigma i Baník mají mezi třemi tyčemi nadstandard i velkou konkurenci.

Obrana Krajní beci Olomouce, Ondřej Zmrzlý (o nějž měl ještě nedávno zájem Baník) s Jurajem Chvátalem, patří mezi nejproduktivnější obránce soutěže. Hlavně čtyřiadvacetiletý levák má výbornou, místy až reprezentační formu. Svou stranu Zmrzlý obhospodařuje poctivě nahoru, dolů. Stopeři? Vít Beneš je stálicí, vytrácející se dynamiku nahrazuje zkušenostmi. S uzdraveným Jakubem Pokorným, který by se měl do sestavy vrátit, tvoří výborné duo. Ostrava má však výhodu v konstruktivních levonohých stoperech, ti Václavu Jílkovi chybí. Slezané mají takové dva, navíc vysoce nadstandardní. Karla Pojezného s Davidem Lischkou mohou Pavlu Hapalovi konkurenční trenéři závidět. Do formy se konečně dostává i Patrick Kpozo, vpravo už nechybuje Gigli Ndefe. Názor iSport.cz: Oba mančafty momentálně upustily od stoperské trojice a daří se jim. Opět plichta.

Záloha Hanáci řeší, kterého středopolaře vynechat z tria Martin Pospíšil, Denis Ventúra a Radim Breite. Bez Pospíšila by možná byli pevnější a důraznější směrem dozadu, ale zároveň by přišli o kreativitu. Jako žolík může nicméně změnit chod duelu třeba ve druhém poločase. Naprosto klíčovým borcem je však pro Sigmu momentálně Jan Vodháněl (4+1), podobně jako v Baníku brazilský technik Ewerton táhne celou ofenzivu. Jsou to game changeři, kteří na sebe narazí na stejné straně. Bude zajímavé sledovat, kdo bude muset bránit více toho druhého. Rozhodují zápasy, rozjíždějí akce, zvýhodňují spoluhráče, mají obrovský vliv na (před)finální fázi. Každopádně jak pro Olomouc, tak pro Ostravu platí, že by se nyní hodilo ještě jedno kvalitní křídlo na dostřídání. Názor iSport.cz: Slezané mají o něco širší kádr, což je vidět na lavičce, ale kvalita zálohy je podobná.

Útok Lukáš Juliš je typický zakončovatel. Ve hře nejde vidět, ale když se objeví v šanci, chladnokrevně ji promění. Patří mezi nejlepší kanonýry vůbec. Tedy když je zdravý... Střelce pěti ligových branek v této sezoně před týdnem píchlo v zadním stehenním svalu a duel v Ďolíčku pro jistotu vynechal. I Baník řešil výpadek, protože Ladislav Almási musel kvůli zvrtnutému kotníku ve středu v Zápech střídat už po 19 minutách. V základu by na Hané sice stejně nebyl, ale pokud by chyběl, přišel by Pavel Hapal o alternativu a žolíka. Jinak je ale ostravský útok kvalitnější než olomoucký, zejména co se týče rozmanitosti a obzvlášť při rekonvalescenci Antonína Růska. Abdullahi Tanko, Filip Kubala nebo Jiří Klíma mají větší sílu než Pavel Zifčák, Denis Kramář či Yunusa Muritala. Názor iSport.cz: Baník má směrem dopředu zajímavější náboje, co se týče typologie i produktivity.

