Hlavičkový šlágr. Sparta bez největší zbraně, Plzeň má hned několik kladiv

Ve vzdušných sférách nad ně není. Plzeň vládne, Sparta ji těsně stíhá. Velký zápas, šlágr 10. kola FORTUNA:LIGY mezi Letenskými a Viktorií, by mohla rozhodovat hlavičková kladiva, kterých na obou stranách najdeme nepočítaně. Jedno – a možná to nejvýraznější – však bude absentovat. V sestavě úřadujících mistrů se neobjeví kapitán Ladislav Krejčí, který dojíždí trest za bitku a vyloučení v derby, na jehož konci se „poškádlil“ se slávistickým šéfem Janem Bořilem. Bude to mít na Spartu vliv?

Zdálo se, že jedna éra končí. Viktoria vstoupila do ligy bídně, boss Adolf Šádek dlouho hledal investory, kteří by vstoupili do klubu. Plzeň měla být na úbytě, odpadnout z bojů o titul. Z velké trojky měla zbýt jen dvojka, tak zněl předpoklad.

Je to však jinak. Viktoria se bouří, dotírá, rozhodně se nechce vzdát. Po devíti kolech ztrácí na vedoucí Spartu se Slavií čtyři body. Ale pozor! Zápas v Mladé Boleslavi má k dobru, navíc přijíždí ve velké formě na Letnou.

„Po špatném vstupu do sezony se Plzeň po určité korekci, kterou udělala v základní sestavě, jak výsledkově, tak i herně zvedla a bude i v dalším průběhu ligy pro obě pražská „S“ nebezpečná,“ říká expert deníku Sport Stanislav Levý. „Nebyla by pro mě překvapením remíza,“ odhaduje před sobotním večerem.

Viktorii nenahrává jen interesantní forma. Je tu rovněž absence soupeřova lídra. Ladislav Krejčí je zásadní hráč Sparty, to naprosto bezpochyby. Proto může být pro mančaft jeho úlet v derby problematický. První část trestu si odstál v pohárovém utkání v Líšni, kde to pro kouče Briana Priskeho nebyl takový zásah. Druhou přidá právě proti Plzni – a tady může Sparta narazit.

Krejčí je totiž lídr, k tomu excelentní hlavičkář v ofenzivě i defenzivě.

„Strašně mi připomíná Sergia Ramose,“ ukáže na legendu Realu Madrid Kamil Vacek, bývalý záložník Sparty, který aktuálně působí v Pardubicích. „Nechci, aby to vyznělo zvláštně, ale opravdu mu je v téhle disciplíně podobný. Nebo Romanu Hubníkovi,“ přidá internacionál další velmi zasloužilé jméno.

„Spousta hlavičkářů je skvělých, když jim míč spadne na hlavu. Dokážou ho odvrátit nebo umístit. Krejda ale hned zvládne odhadnout dráhu letu, načte si prostor, kam s největší pravděpodobností míč poletí. Za mě to není náhoda. Nechci říkat přesná procenta, ale myslím, že odvrátí třeba šest rohů z deseti,“ chválí Vacek.

„Krejčího absence určitě oslabení je,“ přihodí další exsparťan Jakub Podaný.

Je to tak, Letenští jdou proti extrémní vzdušné síle. Tomáš Chorý, Rafiu Durosinmi, Jan Hejda, Sampson Dweh, Robin Hranáč, toť letka, ze které jde strach. Servis jim chystá střeďák Lukáš Kalvach, jenž brilantně rozehrává standardní situace.

„Jsou opravdu vysocí, viděl jsem to dobře při našem zápase v Plzni,“ upozorňuje Vacek. „Když je Láďa na hřišti, tak prostě Sparta hraje líp. Ale jde o jeden zápas, věřím, že ho nahradí a nebude to až tak zásadní ovlivnění. Lavičku mají dostatečně silnou. Při dlouhodobější absenci by to bylo horší,“ doplňuje.

Je celkem odhadnutelné, jak kouč Priske ze situace vybruslí. V zápasech využívá trojici stoperů, pravidelně točí čtyři. James Gomez a Patrik Vydra zatím zůstávají v pozici čekatelů, oba spíše paběrkují.

Vedle Krejčího se drží ustálená trojice Asger Sörensen, Filip Panák a Martin Vitík. Poslední z nich naskakuje především v lize, ve velkých zápasech zůstává spíše na lavici. Tentokrát však bude dozajista na hřišti. Při Krejčího absenci je hráč, který byl na nedávném EURO do jedenadvaceti let v Gruzii jedním z nejoceňovanějších Čechů, jasná volba.

„Myslím, že nastoupí Vitík, aby Spartě zůstala síla jak při ofenzivních, tak defenzivních standardních situacích,“ předpokládá Levý. „Navíc je schopný zakládat zezadu útoky, takže trojka bude Vitík, Panák, Sörensen,“ má jasno.

Sparta by opravdu neměla ve vzduchu strádat. Sörensen s Panákem mají nejvyšší úspěšnost v hlavičkových soubojích ze všech borců obou mužstev, dostávají se nad 70 procent. „Spíš může chybět v ofenzivě. Dostane se do šance, dokáže ji zužitkovat. Všichni vědí, že to umí, přesto mu nezabrání. Takovýchhle kluků je málo, fakt to není náhoda,“ chválí středopolař Vacek.

Krejčí je opravdu také střelec. V minulé sezoně zapsal v lize třináct branek, to je na zadáka obří číslo. V aktuálním ročníku se zatím prosadil jednou, k čemuž však přidal ještě tři zásahy v Evropské lize. Naposledy proti Arisu skóroval hned dvakrát.

O tuto zbraň Sparta přišla. Využije toho Plzeň a bude po sobotě ještě více dorážet na úřadujícího mistra?