ONLINE + VIDEO: Karviná - Liberec 3:2. Tupta rychle po pauze snížil

Karviná hostí v desátém kole FORTUNA:LIGY fotbalisty Liberce, do zápasu je v pozici hlavního kouče povede Juraj Jarábek, který se vrací na lavičku Slezanů. A bude mít co napravovat, domácí jsou se ziskem čtyř bodů předposlední, a to pouze o skóre před Zlínem. Ani Liberec neprožívá nijak zvlášť povedené období, z minulých čtyř ligových duelů uhrál pouze dva body a na jeho současné desáté místo už výrazně dýchá Hradec Králové. Sledujte ONLINE přenos a VIDEA z klíčových okamžiků duelu od 15:00 na webu iSport.cz.